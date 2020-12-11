آخر أخبار التعليم.. إعلان موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع الموجة الثانية، يحرص الكثير من الطلاب في المدارس والجامعات على مطالعة آخر أخبار التعليم، تحسبا لاتخاذ أي قرارات تخص الامتحانات.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، آخر أخبار التعليم اليوم، وفق أبرز القرارات التي جرى اتخاذها على مدار اليوم، كالتالي:

التعليم تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2020، لطلاب الشهادات وسنوات النقل، والتي من المقرر أن تجرى في يناير المقبل.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم السبت الموافق 23 يناير، على أن تستمر الامتحانات لمدة 13 يومًا، وتنتهي الامتحانات والفصل الدراسي الأول كاملا يوم 5 فبراير 2021، كما أشارت وزارة التربية والتعليم في بيان لها إلى موعد الامتحانات الشفوية والعملية، حيث من المقرر أن تجرى قبل موعد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويُحظر عقدها خلال شهر ديسمبر الجاري.

العليا للفيروسات تعلن نسبة الإشغال بالمستشفيات الجامعية

أعلنت اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نسب الإشغال بالأسرة المخصصة لحالات عزل كورونا المستجد، والتي ما زالت متوسطة، كما أشارت إلى أنه لا توجد أي مشكلات بشأنها أو نقصها، وكذلك الأسرة المخصصة للرعاية المركز والمتوسطة بسيطة ولا توجد مقارنة بالنسب التي كانت في الموجة الأولى.

التعليم: النظام التراكمي لا يؤثر على الثانوية العامة هذا العام

بات الحديث عن النظام التراكمي للثانوية العامة هو الأهم والأكثر اهتماما بين أخبار التعليم، حيث عرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع تعديل المادة 28 من قانون التعليم، ليجري عرضها على مجلس النواب، لمناقشتها، ثم التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن النظام التراكمي لا يؤثر على الثانوية العامة هذا العام، حيث إن تلك المادة يجري العمل بها في العام التالي من تصديق رئيس الجمهورية، مما يعني تطبيقها في العام الدراسي 2021/2020.