«لو هتاخد شقة إيجار قديم».. احذر 7 أخطاء تقع فيها خلال كتابة العقد

يفضل الكثيرون تأجير الوحدات بنظام الإيجار القديم، فهي تسمح بالحصول على الوحدة لفترة طويلة نسبيًا، وبسعر معقول يضمن الاستقرار لمن يرغبون في البقاء في الحصول على وحدة سكنية، لكن لا يمتلكون المال الكافي لشراء الوحدات التمليك.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخباية المتنوعة والمختلفة اليومية التي يقدمها للقراء والمتابعين، أهم البنود التي يجب أن يتم تذكرها عند كتابة عقد الإيجار القديم حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، أو الطرد، وذلك وفقا للمحامي بالنقض كمال يونس، في التقرير التالي..

عقد الإيجار القديم

يفصل الكثيرون تأجير الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، وهو يقوم على دفع مبلغ كبير نسبيًا، مقابل الحصول على مدة تأجير مرتفعة تصل لـ 20 عاما، ويتم تخصيم جزء من الإيجار من المبلغ الأصلي.

وهناك بعض الأمور الواجب اتباعها عند كتابة عقد الإيجار القديم، حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، او الطرد عند ذكر معلومة خاطئة أو غير صحيحة.

خطوات يجب اتباعها عند كتابة عقد الإيجار القديم

وحتى يضمن كل من المؤجر والمستأجر حقوقه خلال كتابة العقد، لا بد من الانتباه للاتي..

في الغالب عند كتابة عقد الإيجار القديم يكون بتاريخ قديم، وفي تلك الحالة يجب أن يكون العقد بعد تاريخ يناير 1996، فالعقود التي تكتب قبل هذا التاريخ تصبح من حق المستأجر أن يورث الوحدة.

عند كتابة العقد، يجب أن يتم ذكر تفاصيل الشقة بدقة، وتشمل مساحة الوحدة ككل، وصافي، وعدد الغرف، ومساحة كل غرفة.

ويجب ذكر مدة العقد بدقة مثل أن عقد الإيجار مستمر لمدة 20 عاما، أو 30 عاما، وقيمة الزيادة في الإيجار السنوية إذا كانت موجودة.

ذكر بيانات صاحب الوحدة والمستأجر بدقة، كما هي مذكورة في البطاقة، كما يجب التأكد من سلامة كل المرافق في الوحدة السكنية، وأنها ليست مديونة.

في حالة كان الإيجار يُخصم من المبلغ المدفوع مقدمًا في عقد الشقة الإيجار القديم، فيجب ذكر هذا بوضوح في العقد، فمثلا إذا كان قيمة الإيجار 1000 جنيه، وستقوم أنت بدفع 500 جنيه، وخصم 500 من المبلغ المدفوع مقدمًا، فيجب ذكر المدة التي ستستمر في دفع هذا المبلغ، في حالة عدم ذكر هذه النقطة سيكون من حق صاحب الوحدة مطالبتك بالإيجار كامل في الشهر التالي، وإذا لم تدفع سيكون من حقه طردك من الشقة.

يجب أن يكون هناك أكثر من شاهد للتوقيع على عقد الإيجار القديم، حتى تضمن حقوقك في حالة اللجوء إلى القضاء.

يفضل في حالة استخدام الإيجار القديم، فيجب توثيق العقد في الشهر العقاري، حتى تضمن حقوقك.