نيللي كريم عن أزمتها في مهرجان قرطاج: فستاني اتقطع ومكنش فيه أمن

كشفت الفنانة نيللي كريم، حقيقة ما حدث في مهرجان قرطاج، قائلة «طلع كلام كتير إني جيت وسافرت وفيه كلام اتقال غير صحيح مكنتش ناوية أرد عليه، لما كلموني عشان آجي مهرجان قرطاج وده شرف كبير ليا إني أروح تونس جدا وبحب الشعب التونسي»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر».

أخر من كُرم قبلي في مهرجان قرطاج «عادل إمام»

وأضافت: «آخر مرة في مهرجان قرطاج الماضي كان بيتكرم نجمنا القدير عادل إمام، فكان شرف لي أن يتم تكريمي في هذه الدورة، طلبت منهم أني أجي 24 ساعة فقط عشان ظروف التصوير، قالولي تمام، وصلت المهرجان يوم 30 والمهرجان كان يوم 30، وسافرت يوم 31 الصبح»، مضيفة: «مكنش فيه مؤتمر صحفي ولا حد قالي هنعملك مؤتمر صحفي لأني مش هكمل المهرجان لآخره، اتهمت إني مقولتش كلمة، متعودة إني في أي مهرجان بنروحه مش أنا بس كل الزملاء بتوعي روحت مهرجانات كتير، لما تطلع المسرح، بيسألولك تحب تقول كلمة أو اتفضل قول كلمة».

أنا خجولة ولم يُطلب مني إلقاء كلمة بعد التكريم

وواصلت: «قبل ما أطلع على المسرح كنت قاعدة مع طارق الشناوي عاوزة أقول كلمة وأنا قد إيه مبسوطة وعاوزة أشكر مهرجان قرطاج ولسه بحضر الكلام لاقيتهم ندهوا اسمي واستلمت الجائزة وكنت مستنية حد يطلب مني أقول كلمة، ولم يطلب مني أقول كلمة، أنا شخص خجول لو أنا في مهرجان القاهرة وعلى المسرح كنت طلبت وقولت كلمة، أي حد بيكون حابب يتصور معايا من أصغر واحد لأكبر واحد عمري ما بقول لأ، بس لما خرج المهرجان خرجنا كلنا، وكنت لابسة فستان طويل، والناس داست على الفستان وقطعته، ولاقيت ناس بتزقني عشان تتصور معايا، ومكنش فيه أمن».

تعرضت لهجوم شديد «مع إني متكلمتش».. مش عارفة ليه

وأضافت «كريم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، والذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أنه بعد ذلك حدث نوع من الارتباك، «لأن فستاني اتقطع، ولاقيت حد بيطلع الموبايل عشان يتصور معايا وحد بيزقني من ورا، يعني فيه هرجلة حصلت، خرجت من القاعة عاوزه أركب العربية وأمشي بسرعة على الفندق، أنا رغم ده كله متكلمتش، بس لاقيت فيه هجوم عليا مش عارفة ليه، وبأنهي سبب، كان معايا طارق الشناوي، الناقد الفني القدير، وهو كان في لجنة التحكيم من أوله لآخره».

تربطني بالشعب التونسي محبة كبيرة

وتابعت الفنانة نيللي كريم: «أنا بس عاوزة أحيي الشعب التونسي لأني بحبه ويربطني بيه ناس كتير حبيتهم منهم المخرج القدير شوقي المجري، اشتغلت معاه وطبعا يعني الممثلين التوانسة اللي عندنا في مصر احنا بنعتبرهم مصريين هند صبري ودرة، كلنا اشتغلنا مع بعض وبنحب بعض وعندي معجبين كتير في تونس أنا بحب تونس وبحب الشعب التونسي وبحترم الثقافة التونسية، مهرجان قرطاج شرف ليا اني اكون معزوم هناك واخد جائزة وأتكرم، مش موقف صغير أو شخص ممكن يبوظ حبي للشعب التونسي، وأنا في شغلي كمان طلباتي على قد الشغل ومعنديش أي طلبات».