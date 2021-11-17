«المالية»: «نافذة» ساهمت في خفض متوسط زمن الإفراج السنوي إلى 3.9 يوم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التحول من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، والتعامل عبر منصة «نافذة» أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج السنوى إلى 3.9 يوم بالموانئ البحرية خلال عام 2021 بدلًا من 6.5 يوم بميناء غرب بورسعيد، و6.4 يوم بميناء شرق بورسعيد.

انخفاض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 2.9 يوم

ولفت الوزير، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أنه مع بداية التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بالموانئ البحرية إلى 2.9 يوم؛ بما يساعد في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة التحصيل الجمركي، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

إلغاء مصاريف شرط التصديق على شهادة المنشأ

وأكد «معيط»، أنه تيسيرًا على مجتمع الأعمال، تم إلغاء مصاريف شرط التصديق على شهادة المنشأ، وتوثيق الغرف التجارية في ظل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، إضافة قبول المستندات والفواتير التجارية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه يمكن إنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول الشحنات من أي مركز لوجستي بغض النظر عن أماكن تواجد البضائع.

من جانبها، أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لمشروعات تطوير الجمارك، حرص وزارة المالية، وشركة «MTS» على استمرار التواصل المباشر مع المجتمع التجاري والصناعي للتوعية والإرشاد والتدريب على التعامل مع المنظومة الجديدة، عن طريق عقد اجتماعات بصفة دورية مع المستثمرين والمستوردين وأعضاء الغرف التجارية، وسفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحري، والغرف الملاحية والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بنظام «ACI».

تدريب 6 آلاف مستورد على التعامل مع المنظومة الجديدة

وأوضحت مساعد وزير المالية، أنه تم تدريب أكثر من 6 آلاف مستورد ومستخلص جمركي على التعامل مع المنظومة الجديدة منذ أبريل الماضي وحتى الآن، و350 من العاملين بمختلف شركات الشحن والتوكيلات الملاحية، مضيفة «مستمرون في عقد هذه الدورات التدريبية بوزارة المالية والمراكز اللوجستية بدمياط والإسكندرية والعين السخنة وميناء سفاجا طوال أيام الأسبوع خلال المرحلة المقبلة».

وأضافت أننا حريصون على تقديم الدعم الفني الفوري للتعامل مع التحديات والعقبات، التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية، حيث تم زيادة أعداد فريق الدعم الفنى لمنظومة «ACI»، وتخصيص شباك لجميع المشكلات اللوجستية بمنظومة «نافذة» بكل مركز لوجيستى، وتزويد مراكز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفوري مع أي استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار 24 ساعة.

نظام التسجيل المسبق للشحنات يسهم في حماية البلاد من دخول البضائع المجهولة

بدوره، أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يسهم في حماية البلاد من دخول البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، حيث يمكننا من معرفة المصدر، والتأكد من صحة الفاتورة المرسلة بالبنود الجمركية التى تحتوى عليها، وإتاحة البيانات للسلطات المعنية بما يمكنها من السير في الإجراءات اللازمة في الإفراج مباشرة عن البضائع لدى وصولها وتفريغها بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية.

أكد أنه لا يوجد تثمين جزافي فيما يخص الأسعار، حيث يتم الرجوع إلى المعلومات السعرية الاسترشادية، التي يتم إتاحتها من إدارة «بحوث القيمة»، كما تم الانتهاء من تنفيذ برنامج للأسعار الاسترشادية، ويتم تطبيقه بكل المراكز اللوجستية، وتم تشكيل لجنة الأسعار ويتم عرض الأصناف التي يشملها القرار والجميع ملتزم بذلك.