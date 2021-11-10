فنادق الغردقة تستقبل السائحين الروس على أنغام الربابة والمزمار (صور)

استقبلت فنادق الغردقة السائحين الروس لدى وصولهم على متن أولى رحلات طيران الشارتر الروسي على أنغام الربابة والمزمار البلدي، وسط تفاعل السائحين الذين رقصوا على هذه الأنغام، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

الروس يرقصون على أنغام الربابة والمزمار

وقال حسام عسكر، مدير التسويق والمبيعات لمجموعات فنادق سياحية، إن فنادق الغردقة أعدت استقبالا من نوع خاص للسائحين الروس لدى وصولهم على متن أولى رحلات الطيران الشارتر الروسي، وذلك على أنغام الربابة والمزمار البلدي، وتقديم مشروبات الضيافة والعصائر الطازجة، وسط فرحة عارمة من السائحين الروس الذين تفاعلوا ورقصوا على هذه الأنغام في جو تملأه سعادة وسرور بعودتهم إلى الغردقة بعد غياب دام 6 سنوات.

انتعاشة القطاع السياحي

من جانبه، كشف سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن استئناف رحلات طيران الشارتر الروسي إلى منتجعات الغردقة يساهم في زيادة تدفق مزيد من السياح من مصر إلى روسيا.

ولفت إلى أن مبيعات الرحلات السياحية الروسية إلى المنتجعات المصرية فاقت حاليا توقعات منظمي الرحلات السياحية في روسيا، باعتبار أن الغردقة تعد من أولى تفضيلات السياح الروس.

وأشار «جمعة» لـ«الوطن»، إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة من مختلف الجنسيات الأجنبية، لافتاً أن القطاع السياحي يعيش أفضل أحواله منذ سنوات طويلة، وذلك نتاج نجاح الدولة المصرية في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحوزها على ثقة كافة الوفود الصحية الأوروبية التي زارت المطارات والمنتجعات السياحية، خلال الأشهر الأخيرة.

واستقبل مطار الغردقة الدولي عددا من رحلات الطيران السياحية الشارتر القادمة من روسيا، وعلى متنها عدد من السائحين الأجانب، وذلك عقب استئناف رحلات الطيران الشارتر وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.