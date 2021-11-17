طقس الإسماعيلية اليوم الأربعاء.. مشمس صباحا وسيولة مرورية على الطرق

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، طقسا مشمسا في الساعات الأولى من الصباح على مدينة الإسماعيلية والمراكز والمدن، حيث اختفت السحب الضبابية التي انتشرت مساء أمس الثلاثاء على كل الأنحاء منذرة بسقوط أمطار كثيفة فجر اليوم.

سيولة مرورية

وشهدت طرق الاسماعيلية السريعة والصحراوية سيولة مرورية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وسط تكثيف التواجد المروري داخل المدينة وعلى الطرق.

وانتشرت الخدمات المرورية في الارتكازات الأمنية وعلى طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، وطريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، ومحور 30 يونيو استعدادا لاي طارئ.

وأعلن مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، تفعيل خطة الطوارئ استعدادا للتقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وانتشرت سيارات الإسعاف في شوارع المدينة، وعلى مداخل ومخارج المحافظة والمراكز والمدن، تحسبا لوجود أي حوادث، مع زيادة عدد عربات الإسعاف في الارتكازات الثابتة.

طوارئ في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ، تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وكذلك تفعيل غرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة متواصلة.

ووجه «بشارة» بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية في المركز والمدن بشكل مستمر، وإعداد تقارير يومية عن الحالة داخل المركز.

كما وجه بضم مديرية أمن الإسماعيلية ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة والتضامن الاجتماعي والحماية المدنية وإدارة المرور في غرفة العمليات، للتنسيق حال وقوع أي طارئ، مشددا على الدفع بسيارات رفع المياه إلى أماكن التجمعات لرفع المياه فورا من الطرق لعدم تأثيرها علي حركة المرور وحياة المواطنين.