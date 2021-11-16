تشكيلات إجرامية تقودها سيدات سقطت في يد الشرطة.. آخرها عصابة الإسماعيلية

ما بين أسبوع وآخر، تنجح وزارة الداخلية في القبض على تشكيلات عصابية متخصصة سواء في الhتجار بالمواد المخدرة أو في نشاط السرقات بشكل عام، وخلال الفترة الماضية تمكنت الوزارة من ضبط عدة تشكيلات تقودها سيدات، وتقوم بالتخطيط والبيع وتصريف المسروقات.

سقوط عصابة في الإسماعيلية

ونجحت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، قبل يومين، في تحديد هوية تشكيل عصابي ارتكب عدة وقائع لسرقة السيارات من أسفل الوحدات السكنية، إلا أن المفاجأة في فحص البلاغات كانت أن سرقة السيارات jتم بعد الاستيلاء على مفاتيحها من داخل الوحدات السكنية.

وشكلت مباحث الإسماعيلية فريق بحث بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، توصل إلى أعضاء التشكيل، الذين تتزعمهم سيدة تعمل على التخطيط لعملية السرقة وتصريف السيارات المسروقة بمعرفتها.

وألقت مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة الرائد محمد البرماوي، القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع وأرشدوا عن السيارات المسروقة.

سقوط عصابة التوك توك في الشرقية.. سرقوا 4 محافظات

وفي محافظة الشرقية، نجح ضباط البحث الجنائي الشهر الماضي في القبض على تشكيل عصابي لسرقة «التوك توك» والدراجات النارية وبحوزتهم أسلحة نارية وعدد من الذخيرة.

وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام والمباحث الجنائية إلى قيام 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في عدد من المحافظات.

واستهدفت مأمورية مكبرة المتهمين في محل إقامتهم بمحافظة الشرقية، وتمكنت من القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم 2 فرد خرطوش محلي الصنع وكمية من الطلقات والذخيرة وسلاح أبيض.

وأكدت التحريات إن المتهمين ارتكبوا وقائع السرقة بمركز ومدينة الزقازيق ومركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

كما ارتكب المتهمون وقائع سرقة أخرى في مدينة قويسنا بالمنوفية والخانكة وطوخ بمحافظة القليوبية، ودير مواس بمحافظة المنيا، فيما اعترف المتهمون على مساعديهم في تصريف وبيع المسروقات.

الإعدام لتشكيل تتزعمه امرأة في الشرقية.. قتلوا تاجر ماشية وسرقوه

وألقت مباحث الشرقية القبض على تشكيل عصابي آخر في الشرقية تتزعمه امرأة، لارتكابه وقائع سرقة بالإكراه، أسفرت عن مقتل تاجر ماشية بدائرة مركز كفر صقر.

وأصدرت محكمة جنايات الشرقية في شهر يوليو الماضي، حكما بإحالة أوراق 6 متهمين إلى المفتي، لقتلهم المجني عليه «أحمد. ال»، 55 عاما، تاجر إطارات سيارات، مُقيم بقرية تلراك، التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

سقوط عصابة الهيروين في الفيوم.. سيدة تقود زوجها ونجلها لتوزيع المخدر

وفي الفيوم نجحت المباحث الجنائية في شهر يونيو الماضي، في استهداف تشكيل عصابي تخصص في ترويج الهيروين بنشاط واسع بنطاق المدينة.

ونجحت الحملة في ضبط «م. ف»، 49 سنة، ربة منزل وزعيمة التشكيل، وابنها «إ. م. أ»، 21 سنة، عاطل وله معلومات جنائية، و«م. أ»، 23 سنة، سائق تاكسي ويسهل لهم عملية التنقل، وتم القبض عليهم وبحوزتهم 150 جرام هيروين خام، وكمية من «التذاكر» المعدة للبيع للعملاء ومبلغ مالي ضخم من حصيلة البيع.

وأكدت تحريات البحث الجنائي أن زوج المتهمة كان يعمل في ترويج المواد المخدرة، وتم القبض عليه قبل سنة وقضت المحكمة بحبسه، إلا أنها أكملت مسيرته في الاتجار في المخدرات.