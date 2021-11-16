طقس الإسماعيلية اليوم.. ضباب ينذر بسقوط أمطار وزيادة سرعة الرياح

شهدت محافظة الإسماعيلية حالة من الطقس السيئ خلال الساعات الماضية، ساد فيها الضباب بشكل كبير على كافة أرجاء المحافظة، مما ينذر بسقوط أمطار، مع زيادة في سرعة الرياح نسبيا وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، ليصبح الجو مائلا للبرودة مع قرب انتهاء اليوم الثلاثاء.

سيولة مرورية في الشوارع

ولم تؤثر حالة الطقس السيئ على شوارع محافظة الإسماعيلية، حيث شهدت سيولة مرورية في كافة الشوارع داخل المدينة وعلى الطرق الزراعية والصحراوية.

وحذر ضباط المرور وضباط الخدمات في الارتكازات الأمنية، المواطنين من السير بسرعة أو مخالفة السرعات المقررة للتقليل من الحوادث على الطرق، كما انتشرت الخدمات الأمنية على كافة الطرق السريعة والصحراوية إلى جانب سيارات الإسعاف بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ في المحافظة.

طوارئ في المحافظة على مدار 24 ساعة

ووجه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ وعمل غرفة الطوارئ في ديوان المحافظة على مدار 24 ساعة متواصلة بالتزامن مع التقلبات الجوية.

وأمر «بشارة» بأن تضم الغرفة مديرية أمن الإسماعيلية وإدارة المرور ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة وشركة الكهرباء والتضامن الاجتماعي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما راجع «بشارة» خطة انتشار سيارات رفع المياه وأماكن تواجدها حال سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية، والتنبؤ بموجة عنيفة من الأمطار تضرب سواحل البحر المتوسط بدءا من مطروح والإسكندرية، وتصل إلى محافظات الدلتا.

وطالبت الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر والحيطة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع حالة الطقس التي تمر بها مصر خلال هذه الأيام.