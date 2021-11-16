السفير الإندونيسي: الإسماعيلية فرصة واعدة للاستثمار

أكد سفير إندونيسيا في القاهرة، لطفي رؤوف، أن محافظة الإسماعيلية تُعد من المحافظات المتميزة بجوها وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يتوسط مدن القناة والدلتا، مما يجعلها منطقة واعدة للاستثمارات.

السفير الإندونيسي: أدعو رجال الأعمال لزيارة الإسماعيلية

وقال السفير الإندونيسي، خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، إنه سيعمل على دعوة رجال الأعمال من دولة إندونيسيا لزيارة الإسماعيلية، لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة بها، مشيراً إلى أن المحافظة بها فرص واعدة للاستثمار.

وأضاف السفير لطفي رؤوف قائلاً: «لقد سبق لي زيارة الإسماعيلية في مرة سابقة بشكل غير رسمي، لكن في كل مرة أزور بها محافظة مصرية أشعر وكأنني في وطني، وأنني مواطن مصري».

«بشارة» يستقبل السفير الإندونيسي

واستقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، السفير لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا في مصر، والوفد المرافق له، لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالإسماعيلية، وتقارب وجهات النظر بين الدولتين في عدد من القضايا.

وطرح محاف الإسماعيلية الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، في الإنتاج الزراعي الذي تتميز به المحافظة من المحاصيل الزراعية والفاكهة، وخاصةً المانجو والفراولة والبرتقال الصيفي، إضافة لامتلاك الإسماعيلية لمنطقتين صناعيتين مجهزتين للاستثمار، إلى جانب المنطقة الحرة.

75 عاماً على العلاقات المصرية الاندونيسية

وتحتفل السفارة الإندونيسية بالقاهرة بمرور 75 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خلال الفترة الحالية، الأمر الذي دعا محافظ الإسماعيلية إلى توجيه دعوة للسفير الأندونيسي لزيارة المحافظة.

وأشار «بشارة»، خلال حديثه مع السفير الإندونيسي، إلى أن الإسماعيلية تمتلك شبكة طرق ونقل على أعلى مستوى، خاصةً في ظل المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، علاوة على قربها من الموانئ والمطارات والعاصمة الادارية الجديدة.

وقال «بشارة» إن المحافظة تعمل على تقديم كافة التسهيلات والخدمات للمستثمرين من دولة إندونيسيا الراغبين في الاستثمار بالإسماعيلية، بجانب التبادل الطلابي والثقافي بين الجانبين، خاصةً فى ظل وجود معاهد متخصصة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، لدراسة الأدب والثقافة الإندونيسية واللغات الشرقية.