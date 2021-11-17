موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.. كيف تغير موعد ومكان تلقي الجرعات؟

زاد الإقبال على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر خلال الأيام الماضية، بعد أن أصبح ضروريًا لجميع الموظفين والعاملين والطلاب لدخول المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات، بعد توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بحظر دخولهم دون تلقي اللقاح، وكثيرًا ما يرغب البعض في تغيير موعد ومكان تلقي اللقاح واختيار أقرب مركز لتلقيه وموعد مناسب لظروف حياتهم اليومية.

موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

وتتيح وزارة الصحة والسكان، إمكانية تغيير مكان تلقي لقاح كورونا شريطة الاحتفاظ بالرقم الخاص بطلب اللقاح؛ تسهيلا على المواطنين في تلقي اللقاح في أقرب مكان وأسرع وقت من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الاتصال بالخط الساخن التابع لوزارة الصحة والسكان «105» لتغيير موعد ومكان تلقي اللقاح.

- سيطلب منك إدخال رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح والذي جرى إرساله عبر هاتفك المسجل في موقع تسجيل لقاح كورونا، ثم سيتم تسجيل طلب جديد بتغيير مكان اللقاح أو الموعد حسب رغبة المواطن.

- بعد ذلك يتلقى المواطن رسالة بإلغاء موعد ومكان الحصول على اللقاح القديم، وسيتم إرسال رسالة جديدة بالموعد والمكان الجديدان للحصول على اللقاح.

وخصصت الصحة والسكان رقم «15335»، للاتصال للحصول على اللقاح لغير القادرين الحركة، بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية.

نصائح قبل تناول لقاح كورونا

- قبل عملية التسجيل، يجب على المواطن التأكد من تعافيه من فيروس كورونا تمامًا حتى وإن كنت لا تزال تعاني من بعض الأعراض قبل بدء عمليات التسجيل.

- حال تلقى المواطن لقاحًا آخر، ينبغي عليه الانتظار 14 يومًا على الأقل قبل أو بعد الحصول على لقاح آخر، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا، للحصول على لقاح كورونا، وذلك وفقًا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض.

- بالنسبة للسيدات في أثناء عملية التسجيل، يراعى الانتباه جيدًا للأسئلة الخاصة بوجود حمل أو التخطيط للحمل خلال عام، وما إذا كنت تمارسين الرضاعة الطبيعية.