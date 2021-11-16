موقع تسجيل لقاح كورونا.. كيف تستعد قبل تلقي الجرعات؟

عمليات بحث عِدّة من قِبل المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد، بشأن موقع تسجيل لقاح كورونا لحجز موعد الجرعة الأولى، بعد تطبيق القرار الحكومي بمنع دخول الموظفين والعاملين والمعلمين وطلاب الجامعات غير المتلقين للقاح كورونا من الدخول إلى مقار عملهم أو دراستهم صباح أمس، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بحظر دخولهم إلا من خلال تقديم الشهادة الصحية والمعتمدة من وزارة الصحة أو جواز السفر الصحي.

موقع تسجيل لقاح كورونا

وهناك طرق بسيطة ينبغي عليك تجهيز نفسك بها للمرور بتجربة سهلة وبسيطة وتقليل الآثار الجانبية قدر الإمكان، ووضع موقع Wikihow بعض النصائح لتجهيز نفسك صحيًا ونفسيًا قبل تلقي لقاح كورونا تتمثل في الآتي:

استشر طبيبك

في حال كان المواطن يرغب في تلقي اللقاح إلا أنّه يعاني من أي مرض مزمن، يمكنه تلقي اللقاح طالما لم يعاني من رد فعل تحسسي من لقاح من قبل، لكن إذا كان لديكِ أي مخاوف عليك السعي إلى التحدث مع طبيبتك أو طبيبك عن كل ما يشغل بالك قبل اتخاذ قرار.

سجّل للحصول على اللقاح

تعد الخطوة المهمة للحصول على اللقاح، التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، والذي خصصته الوزارة لحجز موعد تلقي اللقاح، حتى يتسنى لك معرفة المكان الذي ستتلقى خلاله اللقاح، ويمكنك أيضًا مراجعة الموقع الإلكتروني أو الاتصال بالخط الساخن لتعرف إن كنت مؤهلًا لأخذ اللقاح أم لا قبل تحديد موعد من الأساس.

تجنب أخذ لقاح آخر في نفس الوقت

على المواطن الراغب في تلقي اللقاح، الانتظار 14 يومًا على الأقل قبل الحصول على جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وبعد الحصول عليها كذلك لجدولة أي شيء آخر، وبهذا تقلل الآثار التي قد تشعر بها جراء الحصول على عدة لقاحات في وقت واحد.

ارتدِ الماسك الطبي وحافظ على التباعد الاجتماعي

عليك الحفاظ على ارتداء القناع الطبي وتطبيق قواعد التواصل الاجتماعي حتى بعد الحصول على اللقاح كي تحافظ على سلامة الأشخاص من حولك.

تناول الطعام والسوائل يوم تلقي اللقاح

بعض الأشخاص الذين يشعرون أحيانًا بالضعف والدوار بعد الحصول على اللقاح، ويمكن تقليل الآثار الجانبية عن طريق شرب الكثير من المياه وتناول وجبة غذائية متكاملة قبل موعدك، وقد يكون عليك الانتظار في طابور لبعض الوقت قبل الحصول على اللقاح، لذلك تأكد من تناول الطعام قبل مغادرتك للمنزل.

ارتدِ قناعًا طبيًا في الموعد

عند ذهابك إلى موعد تلقي اللقاح، تأكد من ارتداء كمامة أو قناع طبي يغطي أنفك وفمك بالكامل، واحرص على ارتدائه طوال الوقت وأنت في مكان أخذ اللقاح.

ارتدِ قميصًا واسعًا

حاول ارتداء قميص واسع يمكن رفع كمه لكشف ذراعك بسهولة، لأنّه سيتم إعطائك اللقاح عن طريق حقنة في الذراع، وقد تشعر أيضًا ببعض الألم في تلك المنطقة بعد أخذ اللقاح، لذا فالملابس الضيقة قد تزيد الأمر سوءًا.

استرح لبعض الوقت بعد أخذ اللقاح

أحيانًا ما يعاني بعض الأشخاص من أعراض مثل الإنفلونزا بعد أخذ اللقاح في أول 48 ساعة من تناوله، وقد تصاب بالحمى أو قشعريرة أو تعب أو صداع، لذلك خطط للاستراحة وشرب الكثير من السوائل للشفاء بسرعة، وحال عانيت من أي أعراض جانبية حادة، عليك مراجعة طبيبك.