موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا.. الفئات المستثناة من التطعيم

بدأت العديد من الوزارات والجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية، أمس، منع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمنشآت الحكومية، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار الفيروس التاجي بأماكن العمل أو الدراسة، وتزايد البحث من قبل الموظفين عن موقع وزارة الصحة والمصرية لتسجيل لقاح كورونا ومعرفة الفئات المستثناة من التطعيم.

موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا.. الفئات المستثناة من التطعيم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» عن خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا، وذلك تسهيلًا على المواطنين والموظفين في الدخول على الموقع ومعرفة آلية التسجيل وكتابة البيانات المناسبة وفقًا للخانات المحددة على موقع وزارة الصحة، لتفادي حدوث أي أخطاء جانبية تعيق عملية التسجيل مع تحديد بعض الفئات المستثناة من التطعيم.

الفئات المستثناة من التطعيم

وحددت وزارة الصحة والسكان، الفئات المستثناة من التطعيم والحصول على لقاح كورونا ويمكن لهم الدخول إلى المنشآت والجهات الحكومية والمؤسسات دون الحصول على اللقاح أو شهادة تطعيم كورونا، وتتمثل هذه الفئات في «الأشخاص الذين من حساسة مفرطة تجاه اللقاحات، السيدات الحوامل، السيدات المرضعات، الأطفال من هم أقل من 15 عامًا».

خطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

- الإجابة عن سؤال: هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن اضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكّد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقمًا عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.