استخراج جواز السفر الصحي في 7 خطوات.. دليل إثبات تلقي لقاح كورونا

كثرت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول استخراج جواز السفر الصحي، بالتزامن مع أولى أيام تطبيق القرار الحكومي بمنع دخول الموظفين والعاملين والمعلمين وطلاب الجامعات غير المتلقين للقاح كورونا من الدخول إلى مقار عملهم أو دراستهم، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بحظر دخولهم إلا من خلال تقديم الشهادة الصحية والمعتمدة من وزارة الصحة أو جواز السفر الصحي.

استخراج جواز السفر الصحي

وتتمثل خطوات استخراج جواز السفر الصحي في بعض الخطوات الآتية:

- تحميل التطبيق على هاتفك المحمول سواء لمستخدمي الأندرويد، أو الآيفون.

- بمجرد تحميل التطبيق على الهاتف، ابدأ باستيفاء البيانات المطلوبة مثل رقمك القومي أو رقم جواز السفر الخاص بك، ثم إدخال رقم الطلب الذي تلقيته مُسبقًا للحصول على اللقاح.

- بعد ذلك تصل رسالة على رقم هاتفك المسجل في منظومة تسجيل لقاح كورونا متضمنة كود التفعيل.

- تأتي بعدها خطوة استكمال عملية التسجيل والتي تتمثل في التقاط صورة شخصية للمستخدم من خلال الكاميرا أو رفعها من معرض الصور، إذ يمكن للشخص أن يرفق صورة فعلية عبر تقنية الصورة الذاتية «السيلفي»، ثم تعيين رقم سري تستخدمه في كل مرة تسجل فيها الدخول إلى حسابك، ثم دفع الرسوم عن طريق إدخال بيانات بطاقتك الائتمانية.

- وفي الخطوة التالية تظهر أمام المستخدم بيانات التطعيم وتشمل تاريخ تلقي الجرعات ونوع اللقاح.

- وعن طريق الضغط على أيقونة «مشاركة البيانات» في التطبيق، تظهر أمامك الصورة الشخصية ونوع اللقاح وتاريخه ولون للخلفية يدل على موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أنّ الشخص لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى الحصول على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أنّ الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.

- ويمكن أيضًا استخدام التطبيق لأغراض السفر في المطارات من خلال إدخال رقم جواز السفر الخاص بك على التطبيق.

- هذا التطبيق يمكنك استخدامه مجانًا للأغراض الداخلية في الأماكن التي تتطلب معرفة موقف تلقي المواطنين لـ لقاح فيروس كورونا، للتسهيل على المواطنين تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بعدم السماح لدخول أماكن العمل والمنشآت الحكومية والجامعات دون الحصول على اللقاح.