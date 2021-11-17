«السعيدية الثانوية» تصدر تعليمات مشددة بشأن استخدام التابلت المدرسي

أصدرت المدرسة السعيدية الثانوية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، برئاسة بكساوي مصطفى بكساوي، المدير العام، لطلاب الصف الأول عدد من التعليمات، خلال تسليم التابلت المدرسي، بحضور المدير حسين عبدالحكيم، وعماد فتحي، وكيل المدرسة للتطوير التكنولوجي، وسعاد محمد وأحمد حسن، مسؤولا التطوير، وداليا خالد ورويدا إمبابي، من إدارة العلاقات العامة.

تعليمات استخدام الطلاب للتابلت المدرسي بالسعيدية الثانوية

وأشارت المدرسة السعيدية الثانوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن التعليمات التي يجب أن يلتزم بها طلاب الصف الأول الثانوي، خلال استلام التابلت المدرسي هي 13، كالتالي:

- ممنوع نهائيا عمل كلمة سر أو نقش لقفل التابلت على الشاشة.

- غير مسموح بشحن التابلت بأي شاحن آخر سوى الأصلي الخاص به، حفاظا على البطارية.

- عدم ترك التابلت بالشحن على الكهرباء لفترة طويلة، حفاظا على حرارته.

- عدم اللعب في أي إعدادات خاصة بالتابلت.

- الدخول على الضبط وتوصيل الجهاز بشبكة الإنترنت في المنزل، حتى لا يفوت الطالب أية تحديثات لظهور جميع الإصدارات أولا بأول.

- تجنب أي مشكلة في التابلت من كسر أو خروج من النظام، ولا يوجد حل لذلك سوى الذهاب للتوكيل فورا، وسيدفع 1750 جنيها.

- التأكد من عدم فتح الكاميرا نهائيا.

- التأكد من وجود برنامج النوكس، ومكتوب فيه دفعة الطالب باسم المحافظة.

- اكتب اسمك على الجراب أو استيكر باسمك كعلامة مميزة على ظهر التابلت، لضمان عدم تبديله مع زميلك.

- حافظ على جهازك من الخدش أو الضياع أو السرقة.

-التابلت جهاز تعليمي فقط، استفيد منه لحين الانتهاء من الثانوية العامة.

-عدم متابعة أية صفحة على مواقع التواصل سوى التابعة المدرسة فقط.

الأوراق المطلوبة بعملية تسليم التابلت المدرسي بالسعيدية الثانوية

وطالبت مدرسة السعيدية الثانوية برئاسة المدير حسين عبدالحكيم، الطلاب بإحضار كل الأوراق المطلوبة الخاصة بعملية تسليم التابلت، وهي:

-أصل بوليصة تأمين التابلت وصورة منها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- شهادة ميلاد الطالب.

- إقرار ولي الأمر ويرفق به صورة شخصية للطالب.

- وضع كل الأوراق في حافظة بلاستيكية.

وسيكون التسليم داخل الفصول للطالب فقط.