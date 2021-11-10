بدء تسليم التابلت لطلاب الأول الثانوي بمدرسة السعيدية بالجيزة اليوم

أعلنت إدارة التربية والتعليم بجنوب الجيزة، برئاسة بكساوي مصطفى بكساوي، اليوم، بدء تسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السعيدية الثانوية لطلاب مبنى السادات لفصول (1/9 - 1/10 - 1/11 - 1/12 - 1/13).

الأوراق المطلوبة الخاصة لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

وطالبت مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية، برئاسة حسين عبدالحكيم مدير إدارة المدرسة، الطلاب باحضار كل الأوراق المطلوبة الخاصة بعملية تسليم التابلت، وهي:

-أصل بوليصة تأمين التابلت وصورة منها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- شهادة ميلاد الطالب.

- إقرار ولي الأمر، ويرفق به صورة شخصية للطالب.

- وضع كل الأوراق في حافظة بلاستيكية.

التسليم داخل الفصول للطالب فقط

وقالت المدرسة السعيدية الثانوية العسكرية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عملية التسليم ستُجرى اليوم داخل الفصول للطالب فقط من خلال اللجنة للمشكلة من قبل إدارة المدرسة السعيدية، لافتة إلى أنه ممنوع حضور ولي الأمر للمدرسة أثناء فعاليات التسليم والتسلم، وأن أي ورقة أصل سيتم تسليمها الرجاء الاحتفاظ بصورة منها في المنزل.

تسليم باقي الفصول تباعا وفق الجداول المعلنة

وأشارت المدرسة السعيدية الثانوية العسكرية، في البيان، إلى أنه سيتم تسليم التابلت المدرسي لباقي فصول طلاب الصف الأول الثانوي تباعا، ووفق جداول سيتم الإعلان عنها، وذلك برعاية عماد فتحى وكيل المدرسة لشؤون التطوير التكنولوجي وداليا خالد ورويدا إمبابي من العلاقات العامة بالمدرسة.

فيما شهد بكساوى مصطفي بكساوي مدير عام الادارة التعليمية بجنوب الجيزة تدريبات أسرة التربية الموسيقية مع حرصه على سماع طلاب السعيدية الموهوبين فى العزف