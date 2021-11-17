فصل 10 طلاب بالإعدادية لتشاجرهم داخل المدرسة ببني سويف

وافقت إدارة الواسطى التعليمية على فصل 10 طلاب بمدرسة إعداداية 10 أيام كاملة، وذلك وفقا للائحة الانضباط المدرسي، بسبب تشاجرهم مع بعضهم داخل المدرسة وأثناء سير اليوم الدراسي، مع التنبيه المشدد بعدم تكرار تلك الواقعة مرة أخرى، والتعامل النفسي والاجتماعي مع الطلاب داخل المدرسة من قبل أخصائي التربية الاجتماعية والنفسية بالمدرسة، لتعديل سلوكهم.

تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب

ووجه مدير إدارة الواسطى التعليمية كمال الشيمي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي على 10 طلاب بمدرسة إعدادية تابعة للإدارة، وذلك عقب تشاجرهم مع بعضهم أثناء اليوم الدراسي.

استلام إيصالات سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين

وفي سياق آخر، بدأت مديرية التربية والتعليم في بني سويف استلام إيصالات سداد غير القادرين من الطلاب، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتشجيع تنفيذ مبادرات مجتمعية، تستهدف توفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تحتشد فى تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية.

وأوضح الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن، فقد تسلمت المديرية، إيصالات الدفعة الأولى الخاصة بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بمختلف المراحل التعليمية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه تم تسليم الايصالات لمديري الإدارات التعليمية والخاصة بالطلاب غير القادرين وغير المدرجين ضمن الفئات المعفاة بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، الذين تقدموا بأبحاث اجتماعية إلى مدارسهم.