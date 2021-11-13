بروتوكول تعاون بين «تعليم بني سويف» و«الرياضة» لفتح مراكز الشباب أمام الطلاب

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة بني سويف، عن تنفيذ بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة، لتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب القريبة من المدارس، لإتاحة الفرصة أمام طلاب المدارس من ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل أكبر وأفضل.

تعليم بني سويف: تذليل كافة الصعوبات لممارسة الأنشطة الرياضية امام الطلاب

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، في بيان، إن بنود البروتوكول تضمنت استفادة الطلاب من مراكز الشباب القريبة من المدارس في ممارسة الأنشطة الرياضية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه ممارسة الأنشطة الرياضية بكافة مدارس المحافظة، وذلك من أجل خلق جيل جديد من الأبطال الرياضيين.

تعليم بني سويف: ممارسة النشاط الرياضي بمراكز الشباب تحت إشراف توجيه التربية الرياضية

من جانبه، قال ربيع محمد، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم في بني سويف، إن طلاب المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بدأوا بالفعل في ممارسة الأنشطة الرياضية تحت إشراف توجيه عام التربية الرياضية بالمديرية في مراكز الشباب القريبة من المدارس وذلك من أجل تفعيل خطة الأنشطة.

تخطيطية تعليم بني سويف: لدينا خطة طموحة نسعى لتحقيقها في مجال الأنشطة

وأضافت منال عاشور، مدير التخطيط والمشروعات، أن المديرية لديها خطة طموحة في الأنشطة تسعى إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة وأن البروتوكول جاء بهدف التعاون بين المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات المجتمعية في مجالات الأنشطة.