«البحث العلمي» تدعم مشروعات تخرج 10 طلاب «هندسة وحاسبات» بمنح لا ترد

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن الأكاديمية تدعم طلاب هندسة وحاسبات ومعلومات، الذين لديهم مشروعات تخرج ناجحة، بإجمالي 10 طلاب على الأكثر، موضحا أن الدولة تدعم هذه الأفكار المبتكرة التي يقدمها الطلاب.

البحث عن تخصصات محددة

وأضاف «صقر» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على شاشة «dmc»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الدولة تبحث عن التخصصات التي يبحث عنها سوق العمل، لدعمها، ومن بينها دعم الذكاء الاصطناعي والصناعات الغذائية والتغليف والتطبيقات والمياه والطاقة وكذلك الروبوت.

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الأكاديمية توفر منحا مدعومة تماما، ولا ترد، وينبغي على الطلاب تقديم أفكار لكي يؤسسوا شركة بعد أن يخرجوا من الجامعة، لكي يصبحوا رواد أعمال، ولديهم أفكار جديدة يحتاجها سوق العمل.

إعلان أكاديمية البحث العلمي

ونشرت أكاديمية البحث العلمي اليوم، تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قالت فيها: «تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج مشروعي بدايتي لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2022/2021».

وأضافت: «أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية ومنذ تسع سنوات متتالية هي أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر، وذلك من منطلق ايمانها بابتكارات وكفاءات الشباب من طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية في الجامعات المصرية الحكومية منها والخاصة، وتقدم الأكاديمية الدعم لأفضل المشروعات في كافة التخصصات وتركز مشروعات هذا العام على سبيل المثال على مجالات البيوتكنولوجي، الروبوتات ووسائل النقل غير المأهولة، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والتكنولوجيات المالية واللوجستية، الزراعة الذكية، المدن الذكية والخضراء، الحساسات الإلكترونية، والسيارات الكهربائية».