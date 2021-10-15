تعليم بني سويف عن تقسيم اليوم الدراسي: ليس إلزاميا

قال الدكتور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية و التعليم، إن تطبيق العمل بنظام «فترتين»، خلال اليوم الدراسي الواحد، أو تقسيم اليوم الدراسي، الهدف منه تقليل الكثافات في المدارس الرسمية، وليس قرار إلزامي علي كافة المدارس، وإنما يخص المدارس التى ليس لديها حلول أو استنفذت كل الحلول لتقليل الكثافات، و التى من بينها استخدام الإتاحة والفراغات الموجودة بحسب ظروف كل مدرسة.

تعليم بني سويف: مدير المدرسة أعلم بظروف مدرسته والحلول أمامه لخفض الكثافة

وتابع في بيان صحفي: «مدير كل مدرسة هو أعلم بظروف مدرسته، و كل الحلول متاحة للإدارة المدرسية لخفض الكثافات داخل الفصول بما لا يخل بالعملية التعليمية، والمديرية تحاول تقديم بعض الحلول لمساعدة الإدارة المدرسية على اتخاذ قرارها».

لتقليل الكثافة .. تقسيم اليوم الدراسي داخل مدارس بني سويف إلى فترتين

وأصدر الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، أمر إداري، يبدأ تنفيذه غدا السبت، بتقليل الكثافات في المدارس الرسمية الحكومية، وذلك بتقسيم اليوم الدراسي داخل المدراس إلى فترتين، نظراً لارتفاع الكثافة في تلك المدارس، حيث يجري التقسيم في الفصل الدراسي الأول، بمدارس المرحلة الإبتدائية إلى فترة صباحية للصفوف من الأول الابتدائي حتى الرابع الابتدائي، والفترة المسائية للصفين الخامس والسادس الابتدائي.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية، تقرر أن تكون الفترة الصباحية للصفين الأول والثالث الإعدادي، والفترة المسائية للصف الثاني الإعدادي، مع تبديل نظام الفترات في الفصل الدراسي الثاني، لتكون صفوف الفترة الصباحية في التيرم الأول مسائية في التيرم الثاني، والعكس صحيح.

مواعيد العمل خلال تقسيم اليوم الدراسي تنتهي في الثانية والنصف

وأضاف وكيل تعليم بني سويف: «هناك اعتقاد خاطئ لدى البعض في أن تقسيم اليوم الدراسي إلى فترتين يجعل اليوم الدراسي ينتهى الساعة الخامسة مساء، إلا أن الحقيقة أن تقسيم اليوم الدراسي يتم داخل مواعيد العمل الرسمية للمدرسة دون أضافة، وأن المدرسة التي ينتهى يومها الدراسي الساعة الثانية والنصف هو نفس التوقيت الذى تنتهى فيه الدراسة بعد تطبيق قرار التقسيم».