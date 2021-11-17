مزايا ذوي الاحتياجات الخاصة في قانون الخدمة المدنية.. «تقليل ساعات العمل»

امتيازات عديدة منحها، قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء في تخفيض ساعات العمل، أو جهة العمل ومقرها، أو الإجازات الاعتيادية وعدد أيامها وغيرها من المزايا الأخرى التي تضمنتها مواد القانون ولائحته التنفيذية.

5 % من التعيينات الحكومية وخفض ساعات العمل

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، أهم المزايا والتيسيرات التي تضمنتها مواد قانون الخدمة المدنية، التي منحها للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة على النحو التالي:

1- تخصيص 5% من مسابقات التعيينات في الحكومة، لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

2- يقتصر التعيين لذوي الاحتياجات الخاصة، على الحاصلين على شهادات التأهيل للقانون رقم 39 لسنة 1975.

3- فيما يخص الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، نص القانون على جواز الجمع بين الساعة الممنوحة لذوي الإعاقة في حالة ما إذا توفر في شأن العاملة شروط الإعاقة، وذلك بحصولها على شهادة من اللجان الطبية المتخصصة بتحديد الإعاقة والعمل المناسب لها، وشهادة تأهيل محددة بها نسبة الإعاقة على أن تكون صادرة في مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بوزارة التأمينات الاجتماعية، وبين الساعة الممنوحة للموظفة التي لديها رضيع حتى بلوغه العامين، وكذا ساعة الحمل بالشهر السادس، حيث أن لكل منهما نطاقه وقواعده ومناط استحقاقه.

4- خفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر.

5- أن يتسلم العامل من ذوى الإعاقة، عمله في أقرب مكان لمحل سكنه، وإذا تم تعيينه في جهة عمل بعيدة عن محل سكنه عليه التقدم بطلب لجهة العمل للنقل إلى الجهة القريبة من محل سكنه، بشرط أن تتناسب وظيفته في مكان العمل الجديد، مع مؤهله وقدراته البدنية وحالة إعاقته، وعدم إجهاده في رحلتي الذهاب والعودة لمقر عمله.

الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة

6 - منح القانون ميزة استحقاق ذوي الاحتياجات الخاصة في الجمع بين الراتب والمعاش، طبقًا للمادة 24.

7- الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة، مهم كانت درجة إعاقته.

8- تلتزم الدولة وجميع المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص، بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

9- توفير جميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية لذوي الاحتياجات الخاصة.

10- لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول على 45 يوما إجازة اعتيادية عن السنة الأولى، وطوال حياته الوظيفية.