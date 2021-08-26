17 خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من وزارة التضامن 2021: وظائف وتدريبات

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الخدمات لـ ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية وفي القرى، وكذلك قرى حياة كريمة، إلى جانب الاكتشاف المبكر للأمراض، ومراكز التأهيل والتخاطب والعلاج الطبيعي، كما تعمل الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي على تقديم برامج وخدمات للفئات الأولى بالرعاية، كما توفر وزارة التضامن متطلبات الطلاب ذوي الهمم تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم.

وترصد «الوطن» خدمات ذوى الإحتياجات الخاصة من وزارة التضامن 2021 المتمثلة فيما يلي:

أبرز خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة من وزارة التضامن 2021

- التعاون مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

- تطوير البنية التحتية لـ220 مكتب تأهيل على مستوى مديريات الجمهورية.

- دعمت وزارة التضامن الاجتماعي مكاتب التأهيل الاجتماعي لاستكمال الجهاز الوظيفي.

- تقديم منح دراسية تصرف على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه

- وقعت وزارة التضامن بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات (we) بهدف تحسين مجموعة من الحزم التنموية.

- تمّ زيادة رواتب العاملين 500 جنيه شهريًاـ بمكاتب التأهيل بتكلفة اجمالية 12 مليون و240 ألف جنيه.

- التعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء موقع إلكتروني لتوفير وتشغيل أشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل.

- تدريب الأشخاص ذوى الهمم لتأهيلهم لسوق العمل حيث تدرب شركة we 1000 من ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم ودمجهم داخل سوق العمل.

- تقديم الخدمات التأهيلية لـ388 من حالات الشلل الدماغي بمركز الشلل الدماغي.

- توفير برامج اللفظ المنغم، والسماعات الطبية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.

- توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص من ذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص.

- تقديم خدمات التقويم المهني لـ2139 بمراكز التقويم المهني.

- إصدار ما يزيد على 780 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب لـ245 طفلًا بوحدة التخاطب.

- من أبرز خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة المقدمة من وزارة التضامن 2021 تقديم دعم نقدي لـ مليون و100 ألف شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري.

- توفير الخدمات الطبية، وخدمات العلاج الطبيعي بأسعار مناسبة من خلال مراكز العلاج الطبيعي التابعة للوزارة والمنتشرة بالمحافظات.

- توفير خدمات المكتبات السمعية، والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية.