4 وزراء يشاركون في ختام مسابقة المواهب الذهبية لـ«ذوي الإعاقة»

تنظم جمعية البلد اليوم بالتعاون مع وزارة الثقافة من خلال صندوق التنمية الثقافية وعلى مسرح الجمهورية بدار الأوبرا المصرية، 19 أكتوبر المقبل، الحفل الختامي وإعلان أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز للموسم الرابع لمسابقة المواهب الذهبية للموهوبين فنيا من ذوى الإعاقة برعاية وحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج وعدد من الشخصيات العامة وكبار الفنانين.

مسابقة المواهب الذهبية

وأكد الدكتور محمد عبدالغني، رئيس مجلس إدارة جمعية «البلد اليوم»، أن تنظيم الجمعية لمسابقة المواهب الذهبية لذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة الثقافة يأتي ضمن استراتيجية الجمعية في التنقيب عن مواهب وقدرات الأشخاص ذوى الإعاقة في مختلف المجالات ومنها الجانب الفني ورعايتها وتقديمها للمجتمع كأحد أشكال الدعم لهذه الفئة، وتأكيدا على أن أبناء هذه الفئة يمتلكون من المواهب والقدرات ما يجعلهم قادرين على العطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة.

النسخة الأولى انطلقت في عام 2018

وأشار عبد الغنى، إلى أن النسخة الأولى من المسابقة انطلقت قبل ثلاثة أعوام تزامنا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية سنة 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة وشارك فيها عدد كبير من الموهوبين فنيا من ذوى الإعاقة من مختلف المحافظات، وجرى التنافس في مجالات العزف والغناء الفردي والجماعي وتوالت بعدها النسخ سنويا بمشاركة أكبر للمتسابقين الموهوبين من ذوى الإعاقة إلى أن وصلنا إلى النسخة الرابعة من المسابقة.

من جانبها أوضحت الدكتورة هادية صابر المدير، التنفيذى للجمعية، أنّ المسابقة تنظمها الجمعية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة ضمن بروتوكول تعاون ممتد مع الوزارة منذ إطلاق النسخة الأولى وفتح باب التقديم للمشاركة في الموسم الرابع في كافة محافظات الجمهورية ولطلاب الجامعات شهر يوليو الماضي حيث تقدم العديد من الموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة من عدد كبير من المحافظات وانتهت إجراءات مرحلة اختبارات الأداء.

لجنة تحكيم المسابقة

وأشارت هادية صابر، إلى أن لجنة تحكيم المسابقة ضمت الدكتور مصطفى محمد، المشرف على بيت الغناء العربي «قصر اﻷمير بشتاك» والأستاذ بأكاديمية الفنون رئيسا، وعضوية كل من الدكتورة نسرين رشدي عميد المعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار بأكاديمية الفنون، الدكتور مدحت عبد السميع، أستاذ آلة الكمان وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، والدكتورة سحر سيد الأستاذ بقسم الأداء شعبة بيانو بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ومدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم بوزارة التعليم العالي، وأحمد عبد الله، مدرب الأصوات ومحفظ للتراث العربي والديني بدار الأوبرا، والدكتورة سماح إسماعيل أستاذ بقسم الموسيقى العربية بكلية تربية موسيقية جامعة حلوان، والدكتور علاء فتحى أستاذ التأليف الموسيقى بمعهد الموسيقى العربية، والدكتور عصام عزت أستاذ مساعد بأكاديمية الفنون المعهد العالي للبالية.