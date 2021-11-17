كلمات أغنية هتشتاقوا لـ أنغام.. حققت 264 ألف مشاهدة على يوتيوب

يبحث الجمهور عن كلمات أغنية هتشتاقوا لأنغام، عقب النجاح الذي حققته خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما طرحتها على طريقة الفيديو الكليب عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر عمرو يحيى، وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضري.

كلمات أغنية هتشتاقوا لـ أنغام

وتقول كلمات أغنية هتشتاقوا لـ أنغام:

هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي ريحكوا

مفيش غيركوا اللي جرحنا وفرحناكوا وما فرحنا

وحقنا جاي مطرحنا وهتجونا بتشتاقوا

هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي فهموكوا

في صبرنا مين يستحمل

واجهنا وقولنا هنكمل وكل حبيب بيستعمل في وقت الرد أخلاقه

نسينكوا وناسيين اللي كان وياكوا وفاكرين اللي كان منكم

نسينكوا وسايبين الزمان هو يفهمكوا يعلمكوا

ولما تجونا هنقفل حساب مفتوح

وهنخلص قديم وجديد كمان منكم هتحتاروا

وحبكوا قل مقدارهخسارة شوقنا كان غالي

عشان مانكونش ظالمينكوا هتيجوا تشوفوا ده بعينكوا ويبقى ربنا يعينكوا

ده كل فراق وله أسراره هتحتاروا تعيشوا الليل وأفكاره

وتسهروا زينا ليالي وهتحسوا اللي بيحسوا وعمركوا راح يضيع

أغنية هتشتاقوا لأنغام تحقق ما يقرب من 264 ألف مشاهدة

وحققت الأغنية ما يقرب من 264 ألف مشاهدة على يوتيوب في أقل من يومين، ونالت الأغنية إعجاب الجمهور والنقاد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، خاصة أنها قد انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة، ولكن تم تأجيل طرحها أكثر من مرة.

آخر أعمال الفنانة أنغام على يوتيوب

وكانت آخر أعمال الفنانة أنغام على يوتيوب، خلال شهر أغسطس الماضي، حيث طرحت أغنية «ونفضل نرقص»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وهي الأغنية التي لاقت نجاحا وتجاوبا من قبل الجمهور.