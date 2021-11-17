أنغام تحيي حفلًا في موسم الرياض بمشاركة «عايض» 25 نوفمبر

تحيي الفنانة أنغام حفلًا غنائيًا، الخميس 25 من نوفمبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، ومن المقرر أن يشاركها الحفل المطرب السعودي عايض، ويقود الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، وستقدم خلال الحفل باقة متميزة من أجمل أغانيها التي ينتظرها جمهورها.

أنغام تنتهي من تسجيل حلقتها في برنامج سهرانين

وانتهت المطربة أنغام، الأحد الماضي، من تسجيل حلقتها مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين»، الذي يعرض الأربعاء والخميس من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً على قناة on، ومن المقرر أن تتحدث خلال الحلقة عن بداياتها الفنية والصعوبات التي واجهتها، وكذلك الحديث عن كواليس بعض أعمالها.

وطرحت الفنانة أنغام يوم الاثنين الماضي، أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان «هتشتاقوا» وذلك تزامنًا مع انتهاء فاعليات مهرجان الموسيقى العربية، الذي تغيبت عنه أنغام للعام الثاني على التوالي.

«هتشتاقوا» لأنغام تتخطى الربع مليون مشاهدة

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما حصدت مشاهدات تخطت ربع مليون مشاهدة خلال يومين، والأغنية من كلمات عمرو يحيى وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضري وميكس وماستر أمير محروس.

كلمات أغنية «هتشتاقوا»

وتأتي كلمات الأغنية كالأتي:

هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا

مفيش غيرنا اللي ريحكوا

مفيش غيركوا اللي جرحنا وفرحناكوا

وما فرحنا وحقنا جاي مطرحنا

وهتجونا بتشتاقوا هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا

مفيش غيرنا اللي فهموكوا

في صبرنا مين بيستحمل

واجهنا و قولنا هنكمل

وكل حبيب بيستعمل

في وقت الرد اخلاقه

ناسينكوا و ناسيين اللي كان وياكوا

وفاكرين اللي كان منكوا ناسيينكوا

وسايبين الزمان هو يفهمكوا يعلمكوا

و لما تجونا هنقفل حساب مفتوح

وهنخلص قديم و جديد كمان منكوا