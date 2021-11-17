«فيس بوك» وراء سقوط مدرس جامعي يقود سيارة بلوحات معدنية مخالفة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لإحدى السيارات تحمل لوحات معدنية مخالفة وغير واضحة الأرقام.

وادعى مروجو الفيديو بأن السيارة المشار إليها ملك لضابط شرطة.

تحديد مالك السيارة

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد مالك السيارة المشار إليها، وتبين أنه مدرس بإحدى الجامعات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهود الداخلية

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كشفت في وقت سابق، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تواجد طفل داخل أحد المستشفيات في الإسكندرية، واتهام زوجة والده بالاعتداء عليه وتعذيبه وإحداث إصاباته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالتحريات والفحص، من كشف أن مقطع الفيديو المشار إليه جرى تداوله في غضون عام 2018، وحينها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.