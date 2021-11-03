كشف ملابسات تداول مقطع فيديو للاعتداء على شخص بجنزير حديدي في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «واتس آب» بين أهالي قرية ابن العاص بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية يتضمن قيام ثلاثة أشخاص بتقييد شخص بجنزير حديدي وربطه في جرار زراعي من رقبته والتعدي عليه بالضرب.

والد المجني عليه استعان بشخصين آخرين في الواقعة

تبين من فحص مقطع الفيديو المتداول قيام «والد المجني عليه، وشخصين، جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية» بالتعدى على الشخص الذي ظهر بالمقطع المشار إليه حيث قام أحدهم بربطه بجنزير حديدي من رقبته وربط الجنزير في جرار زراعي، والسير به وقيام والده بالتعدى عليه باستخدام عصا.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر والد المجني عليه بالاستعانة بباقي المتهمين بغرض تأديب نجله لاعتياده التعدي عليه بالضرب ليحصل منه على أموال، وبمواجهة باقي المتهمين باعترافات الأول أيدا ما جاء بأقواله.

حرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.