كشف ملابسات واقعة إطلاق أحد الأشخاص لعيار ناري بمشاجرة في القاهرة

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، بالانتقال والفحص تم تحديد طرفي المشاجرة «طرف أول: فرد أمن بإحدى الشركات - مقيم بدائرة القسم»، «طرف ثان: أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة».

بالفحص تبين وجود مزاد علني بشأن هدم بعض المنشآت بالشركة محل عمل الطرف الأول، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بين الطرفين بسبب أولوية الدخول لمقر الشركة، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح ناري «طبنجة» كانت بحوزته دون حدوث إصابات.

وقد تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط الثاني.. وبحوزته «طبنجة، المُستخدمة في ارتكاب الواقعة وبداخلها عدد من الطلقات».

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.