الليرة التركية تواصل نزيف خسائرها أمام أشهر 6 عملات أجنبية

واصلت الليرة التركية انهيارها أمام 6 عملات عالمية، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، فيما صمد الجنيه المصري أمام تلك العملات، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي، وأدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي؛ مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

تراجع الليرة التركية بسبب تدخلات أردوغان

فيما أرجع خبراء المال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تراجع الليرة التركية بنسبة 27% مقابل الدولار هذا العام، إلى مخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية، في ظل دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتكررة؛ لخفض أسعار الفائدة والتغييرات السريعة في قيادة البنك المركزي.

أسعار الليرة التركية أمام أشهر 6 عملات أجنبية

ـ سعر الدولار أمام الليرة التركية اليوم الأربعاء 17 نوفمبر، 10.39 ليرة بنسبة ارتفاع 0.72.

- سعر اليورو أمام الليرة التركية 11.76 ليرة، بنسبة ارتفاع 0.71.

- الجنيه الإسترلينى يباع بسعر 13.98 ليرة بنسبة ارتفاع 0.82.

- الين الياباني يباع بسعر 9.04 ليرة، بنسبة ارتفاع 0.33.

- الفرنك السويسري يباع بسعر 11.7 ليرة بنسبة 0.62.

- اليوان الصيني يباع بسعر 16.26 ليرة بنسبة ارتفاع 0.72.

أسعار الجنيه المصري أمام أشهر 6 عملات عالمية

- الدولار أمام الجنيه المصري، يباع بسعر 15.74 جنيه.

- اليورو أمام الجنيه المصري، يباع بسعر 17.82جنيه.

- الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، ويباع بسعر 21.16 جنيه.

-الين الياباني أمام الجنيه المصري، يباع بسعر 13.70 جنيه.

ـ الفرنك السويسري، أمام الجنيه المصري، يباع بسعر 16.92 جنيه.

- اليوان الصيني، أما الجنيه المصري، يباع بسعر 2.46 جنيه.