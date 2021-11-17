تشييع جنازة النائب أحمد زيدان من مسجد الفتح.. «كل شبرا بتودعه»

شيعت، منذ قليل، من مسجد الفتح بشبرا، عقب صلاة الظهر، جنازة النائب الراحل أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسط حضور واسع من أهالي دائرته في شبرا، وعدد من النواب والسياسيين.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان أحمد زيدان، وامتلأ المسجد بالمصلين الذين حرصوا على وداع النائب الراحل، ومن المقرر وصول الجثمان إلى مقابر العائلة بالواحات في مثواه الأخير.

عزاء النائب أحمد زيدان

وجهز أهالي شبرا عزاءً رسمياً للنائب أحمد زيدان، والذي يقام مساء اليوم عقب صلاة المغرب، فيما أقيم مساء أمس عزاءً شعبياً للنائب الراحل بعد توافد المئات من الأهالي أمام منزله.

وفاة النائب أحمد زيدان بعد صراع مع المرض

وتوفى النائب أحمد زيدان صباح أمس، بعد صراع مع المرض استمر عدة أشهر، ونعاه العديد من النواب والسياسيين في بيانات رسمية أمس.

يذكر أن آخر ما كتبه النائب أحمد زيدان على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، هو مناجاة بتاريخ 11 أغسطس الماضي، قائلاً «أيام شداد ولكن الله أحن وأرحم اللهم لا تحملنا ما لنا طاقة به»، و«اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين».

دقيقة حداد على روح أحمد زيدان

وعقب خبر وفاته أمس، وقفت أمس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في اجتماعها، دقيقة حداد على روح أحمد زيدان الذي كان عضواً باللجنة، وساهم فيها بالعديد من المقترحات والمناقشات خلال عمله تحت قبة البرلمان.

ونعاه حزبه حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، وقال الحزب في بيان رسمي أمس: نتقدم لأسرة الفقيد بخالص العزاء، داعيين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان أن أحمد زيدان قد تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان له مشاركات في اتحاد الطلبة أثناء دراسته الجامعية، وكذلك مشاركات حزبية من خلال انضمامه لحزب حماة وطن، وشغل قبل وفاته منصب وكيل لجنة اتصالات مجلس النواب، وتوفى إثر إصابته بمرض نادر دخل بسببه في غيبوبة.