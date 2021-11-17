آخر ما كتبه النائب أحمد زيدان على صفحته: رب إني مسني الضر

«أيام شداد ولكن الله أحن وأرحم اللهم لا تحملنا ما لنا طاقة به»، و«اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين»، تلك الأدعية والمناجاة كانت آخر ما دونها الراحل الشاب النائب أحمد زيدان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دعاء كتبه النائب أحمد زيدان قبل وفاته

وفي 11 أغسطس الماضي، كتب النائب أحمد زيدان عبر حسابه الشخصي: «أيام شداد ولكن الله أحن وأرحم اللهم لا تحملنا ما لنا طاقة به»، وفي اليوم التالي كتب على صفحته: «ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك»، وكانت هذه المناجاة بعد أسابيع من مرضه الذي أعلنت عنه أسرته في 7 يوليو الماضي، وجاءت التعليقات متضامنة مع النائب الراحل، وتقدم الكثيرون بأمنياتهم بالشفاء العاجل.

وخيّم الحزن على أهالي حي الساحل بمنطقة شبرا مصر، تأثرًا بخبر وفاة النائب أحمد زيدان، الذي وصفه الأهالي بأنَّه كان «حبيب الكل»، مشيرين إلى أنَّه كان خدومًا للجميع ولم يتأخر عن أهل دائرته قط، ورغم صغر سنه استطاع أن يحظى بحب الناس جميعًا في منطقه، لحرصه على اللقاء بهم أسبوعيًا، كما كان مكتبه مفتوحًا أمامهم دائمًا.

عزاء شعبي للنائب أحمد زيدان

وحرص أهالي المنطقة، على إقامة عزاء شعبي للنائب الراحل، أمس، قبل مراسم دفنه اليوم، حيث من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الراحل أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مسجد الفتح بعد صلاة الظهر، اليوم، ثم التوجه لمدافن العائلة في الواحات، لدفن جثمانه.

وكشف أهالي دائرة النائب أحمد زيدان، أنَّه كان ينظم ملتقى للتوظيف، ويوفر فرص عمل للعديد من الشباب بصفة مستمرة.

وظهر الحزن على ملامح جميع الأهالي من مختلف الأعمار، والذين ربطتهم علاقة محبة مع النائب الراحل أحمد زيدان، وقال أحد الجيران المشاركين في العزاء: «صدمنا جميعا برحيله، كان طيب وحبيب الكل وخدوم وكل الناس بتحبه».

صدمة في الوسط البرلماني حزنا على الراحل أحمد زيدان

وأصيب الوسط البرلماني بصدمة كبرى، بعد خبر وفاة النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا مصر، الذي توفي بعد صراع مع المرض.

ونشرت أسرة «زيدان» في 7 يوليو الماضي، أخبارًا عن دخول الفقيد إلى الرعاية الصحية بأحد مستشفيات القاهرة، بعد أزمة صحية مر بها في أيامه الأخيرة.