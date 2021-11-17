رئيس «اتصالات النواب» يتقدم مشيعي جنازة النائب أحمد زيدان

حرص النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أن يكون في مقدمة المشاركين في تشييع جنازة النائب الشاب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، والذي وافته المنية أمس بسبب المرض الشديد.

وقال النائب أحمد بدوي في تصريح لـ«الوطن»، إنه لم يكن زميلا فحسب أو عضوا من أعضاء لجنة الاتصالات، وأنما كان أخا طالما ذهبت إليه للنقاش والحديث حول مشروعات القوانين قبل مناقشتها في اللجنة البرلمانية.

تلقي خبر الوفاة

وأشار إلى أنه تلقى خبر وفاته بشكل صادم أمس قائلا: «كان لابد من عقد اجتماع اللجنة والتي حضرها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكننا حرصنا على الوقوف حدادا على روحه الطاهرة».

وأشار النائب أحمد بدوي، إلى أن جنازة النائب الشاب أحمد زيدان مهيبة بالفعل ليس لكونه نائبا عن دائرة شبرا، ولكن لخدماته الكثيرة وسعيه الدائم لتوفير فرص عمل للشباب.

واختتم حديثه قائلا: «هو الآن في منزلة أفضل عند الله سبحانه وتعالى وندعو الله أن يصبر أهله ومحبيه وزملائه من النواب على فراقه».

يأتي ذلك في ظل مشاركة عدد من النواب الأعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقيادات حزب حماة وطن والذي انتمى إليه النائب.

صلاة الجنازة

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأحد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إنه تم إنهاء إجراءات خروج جثمان النائب الخلوق أحمد زيدان من أحد المستشفيات بالقاهرة، وستتم صلاة الجنازة عقب الانتهاء من صلاة الظهر بمسجد الفتح.

ويعد النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، والذي وافته المنية أمس من النماذج المكافحة، حيث خاض الانتخابات في الفصل التشريعي الأول عن دائرة شبرا وتكلفة ميزانية الدعاية الانتخابية 38 ألف جنيه فقط، وحرص أهالي دائرة شبرا على انتخابه لثقتهم الشديدة فيه، ويعد من الشباب المتميزين بتنسقية شباب الأحزاب والسياسين وشغل وكالة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دور الانعقاد الماضي.