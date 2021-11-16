وزير الاتصالات: إطلاق أكثر من 90 خدمة حكومية على منصة «مصر الرقمية»

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم بناء منظومة متكاملة لضمان نجاح عمليات التحول الرقمي، وتحفيز المواطنين على الحصول على الخدمات الرقمية في إطار تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية؛ التي أثمرت عن إطلاق أكثر من 90 خدمة حتى الآن على منصة مصر الرقمية ومستهدف الوصول إلى 100 خدمة مع نهاية العام الحالي؛ موضحا أنه تم مراعاة اتخاذ كافة المعايير لتقديم الخدمات الرقمية بشكل مؤمن ومن خلال منافذ متعددة وهي: البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، والهاتف المحمول، بالإضافة إلى منصة مصر الرقمية، مع إتاحة وسائل سداد متعددة تشمل سداد نقدي لدى شركات السداد الإلكتروني، وبطاقات الخصم والائتمان، ومحافظ المحمول، مشيرا إلى أنه تم إضافة خطوط ربط تبادلية من أجل استمرارية الخدمة، وإتاحة خدمة إمكانية متابعة موقف الخدمة، وكذلك خدمة توصيل المستندات المطلوبة للمنزل، بالإضافة إلى تحقيق التواصل المباشر مع المواطن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي؛ وبحضور أحمد نشأت منصور، وكيل اللجنة، ومحمد يسري عبادة، أمين سر اللجنة، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحاورها الثلاث

وفي كلمته، تناول الوزير استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحاورها الثلاث، التي تشمل التحول الرقمي، وبناء الانسان، والبنية التحتية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن منصة مصر الرقمية تتضمن 10 خدمات ضمن حزم خدمات التموين، و22 خدمة ضمن حزم خدمات المرور، و6 خدمات ضمن حزم خدمات الشهر العقاري، و21 خدمة ضمن حزم خدمات التوثيق، و4 خدمات ضمن حزم خدمات الأحوال المدنية، و13 خدمة ضمن حزم خدمات التأمينات الاجتماعية، و7 خدمات ضمن حزم خدمات السجل التجاري، و9 خدمات ضمن حزم خدمات المحاكم والقضايا، وخدمتان للضريبة العقارية ؛ مؤكدا على أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات ومنها التعاون مع وزارة الزراعة في ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح لعدد 8 ملايين حائز في مصر، والتعاون مع وزارة الصحة في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة منظومة المستشفيات الجامعية بدءًا بعدد 73 مستشفى في 11 جامعة، والتعاون مع وزارة التعليم العالي في تحقيق التحول الرقمي في الجامعات من خلال الامتحانات الرقمية لإجمالي 2.5 مليون طالب بدءًا بالقطاع الطبي؛ منوها الى أنه يتم أيضا التعاون مع وزارة العدالة لتطبيق منظومة عدالة مصر الرقمية، وتنفيذ مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وتطوير المحاكم الاقتصادية، كما يتم تنفيذ مشروعات أخرى بالتعاون مع قطاعات الدولة لميكنة منظومة أملاك الدولة، وإصدار الرقم القومي الموحد للعقارات وربطه بمنظومة أملاك الدولة، وميكنة منظومة التراخيص العقارية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أنه يتم التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، الذي يتضمن عدة محاور تستهدف رقمنة دورات العمل الحكومية، وتطوير خدمات المواطنين، وتحقيق الربط البينى بين جهات الحكومة، وكذلك الادارة الرشيدة للموارد والمشروعات الحكومية، ووضع مؤشرات لقياس أداء الجهات الحكومية، وبناء منظومة إدارة شكاوى المواطنين.

تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال 2021

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبناء الانسان من خلال إتاحة التدريب لصقل المهارات المطلوبة في سوق العمل، ورعاية الابداع لخلق فرص وظيفية جديدة؛ مشيرا إلى أنه في إطار التدريب فلقد زادت أعداد المتدربين ببرامج الوزارة من 4 الاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه في 2018، إلى 148 ألف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه في 2020، وأنه مستهدف تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال 2021، موضحا أنه يتم تنفيذ استراتيجية التدريب، وفقا لنهج هرمي يتدرج من توفير التدريب المتخصص في المدارس التكنولوجية لمنح دبلوم تكنولوجيا تطبيقية، ثم إتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية لمنح دبلوم فوق متوسط وبكالوريوس تكنولوجي، ثم التدرج للوصول الى بكالوريوس وماجستير أكاديمي من خلال جامعة مصر للمعلوماتية؛ ويتدرج نموذج التدريب الهرمى ليصل الى منح دبلوم متخصص في الذكاء الاصطناعي والعمل على إضافة تخصص الأمن السيبراني، وذلك بالتعاون مع جامعة أيبيتا الفرنسية وشركة أمازون ويب سرفيسز العالمية العالمية؛ ثم منح ماجستير عملي مقترن بتدريب في الشركات من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية، وانتهاء بتدريب في مجالات تكنولوجية مختلفة ومهارات قيادية لخريجى الجامعات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشغل المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة، موضحا انه يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات؛ حيث شملت المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من انشاء سبعة مراكز، فيما تستهدف المرحلة الثانية انشاء 9 مراكز أخرى وذلك بتكلفة اجمالية للمرحلتين 1.5 مليار جنيه؛ منوها إلى أن الوزارة قد أطلقت مبادرة مستقبلنا رقمي التي تهدف الى تدريب ١٠٠ ألف شاب فى مجالات تطوير المواقع وعلوم البيانات والتسويق الرقمي وصقلهم بمهارات العمل الحر؛ لافتا الى أنه يتم بناء مجتمع معلوماتي متكامل يضم كفة عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تعد صرحا تكنولوجيا يتم تشيده وفقا لأحدث التقنيات العالمية.

استثمار 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الانترنت

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أنه تم ضخ استثمارات قدرها 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت مما أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ث في يناير 2019 إلى 44.1 ميجابت/ث في أغسطس 2021 لتصبح مصر في المركز الرابع على مستوى أفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين في يناير 2019، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضي في شمال أفريقيا؛ موضحا أنه في إطار العمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات فقد تم طرح 80 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1.170 مليار دولار، كما تم مضاعفة عدد الأبراج المنشأة من 600 برج إلى 1200 برج في النصف الأول من عام 2021، مع العمل بالتوازي على حوكمة خدمات الاتصالات حيث تم تطبيق إجراءات مبسطة منذ يونيو 2020 لخدمة نقل الأرقام والقضاء على الرسائل المزعجة.

4 مليارات جنيه استثمارات لتطوير البريد المصري خلال العام الحالي

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير البريد المصري بكلفة إجمالية خلال العام الحالي بنحو 4 مليارات جنيه؛ حيث بلغ إجمالي عدد مكاتب البريد 4133 مكتب بريد ومستهدف أن يصل العدد الى 4200 بنهاية العام الحالي؛ مشيرا الى أنه بلغ عدد المكاتب المطورة نحو 2705 مكتب بريد، فيما يستهدف أن يصل إجمالي المكاتب المطورة بنهاية عام 2021 نحو 3130 مكتب بريد مقارنة بعدد 107 مكتب بريد مطور في عام 2017؛ كما تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال انشاء 133 مكتب بريد من مستهدف 200 مكتب بنهاية 2021، فيما وصل إجمالي عدد الاكشاك البريدية الى نحو35 كشك بريدي من مستهدف 50 كشك بريدي بنهاية 2021، ، بالإضافة الى وصول عدد المكاتب المتنقلة إلى نحو 75 سيارة مجهزة ومزودة بموظفي البريد وماكينة صارف آلي من مستهدف 90 مكتب متنقل بنهاية 2021، كما بلغ إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي الى 750 ماكينة من مستهدف 1750 ماكينة بنهاية 2021.

16% معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشهد نموا مستمر والذى يعد اعلى قطاعات الدولة نموا؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 16% في العام المالي 2020-2021؛ فيما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% في 2017/2018 إلى 5% في العام المالي 2020-2021، كما نمت الصادرات الرقمية من 3.6 مليار دولار في 2018-2019 إلى 4.5 مليار دولار في 2020-2021، ونما عدد العاملين في القطاع من 233 ألفا في 2017-2018 إلى 281 ألفا في 2019-2020؛ مشيرا إلى تقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الشبكة ثمانية مراكز ليرتفع من المركز 92 عالميا إلى 84، كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول نموا للشمول الرقمي، وتقدم ترتيب مصر بمؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» لتصبح في المركز الـ56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111 في عام 2019.

وخلال الجلسة قام الدكتور عمرو طلعت، بالرد على استفسارات وطلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من النواب ومنها توفير المزيد من السيارات المتنقلة لمكاتب البريد في بعض القرى والنجوع.

شكوى القاطنين في مساكن شيراتون من خدمات الاتصالات

وردا على استفسار حول شكوى القاطنين في مساكن شيراتون من خدمات الاتصالات بالمنطقة؛ أوضح الدكتور/ عمرو طلعت انه يتم العمل على انشاء 71 برج محمول في منطقة مساكن شيراتون بالتنسيق مع هيئات الطيران المدني.

وفيما يتعلق برفع كفاءة الإنترنت في القرى؛ أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه سيتم إمداد منازل قرى حياة كريمة في مراحلها الثلاثة بالإنترنت بتكلفة 20 مليار جنيه.

دقيقة حداد على روح نائب التنسيقية أحمد زيدان

وشهدت الجلسة الوقوف دقيقة حداد على روح النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي وافته المنية اليوم، الذي كان يشغل منصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني؛ حيث نعى الدكتور عمرو طلعت، النائب أحمد زيدان؛ مثنيا على مجهوداته وإسهاماته البارزة في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.