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«الاتصالات»: توفير منتجات مصرية بتكنولوجيا روسية وبناء «القدرات الرقمية»

كتب:

حسن عثمان
10:49 م | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
عمرو طلعت

عمرو طلعت

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، اهتمام الدولة بالاستثمار فى تنمية القدرات الرقمية للكوادر الشابة لتلبية متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.

واستعرض «طلعت»، خلال لقائه «مكسيم بارشين»، نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسى، الفرص الاستثمارية فى القطاع، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات ذات الصلة، خاصة بناء القدرات الرقمية، وتوفير الحلول التكنولوجية، وأيضاً استراتيجية مصر الرقمية التى تهدف إلى تحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل فى إطار عدة محاور تشمل التحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، ورعاية الابتكار الرقمى.

ولفت الوزير إلى المزايا التنافسية لقطاع الاتصالات والفرص المتنوعة التى يحظى بها فى ضوء النمو المستمر الذى يشهده القطاع وتنفيذ عدد ضخم من المشروعات لبناء مصر الرقمية، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الجانب الروسى لجذب الشركات الروسية للاستثمار فى السوق المصرية. 

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