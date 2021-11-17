رئيس الوزراء: الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء في مخرات السيول

عُقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الفرنسية، للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، الذي يستهدف حشد جهود المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها حالياً، منوهاً إلى ما تضمنته هذه الزيارة من عقد لعدد من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين الفرنسيين، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على ما تشهده من زخم خلال الفترة الحالية.

مدبولي يشيد برسائل الرئيس بمؤتمر باريس

وأشاد رئيس الوزراء بالعديد من الرسائل المهمة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أمام مؤتمر باريس حول ليبيا، ومنها تجديد استمرار مصر تقديم كل أشكال الدعم للأشقاء في ليبيا، للعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وبناء القدرات، بما يمكنهم من تقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم، وكذا دعوة الأشقاء في ليبيا لاستلهام عزيمة أجدادهم من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، والعمل على إعلاء مصالح البلاد العليا.

كما أشار رئيس الوزراء إلى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، في احتفالية مرور 75 عاماً على تأسيس منظمة اليونسكو، والكلمة التي ألقاها، وكان لها مردود شديد الإيجابية، حيث ألقى الضوء على ما تنجزه الدولة المصرية في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بقطاع الآثار الذي شهد طفرة هائلة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ العديد من مشروعات ترميم وتطوير وتأمين الآثار، وكذا افتتاح عدد من المتاحف الجديدة، فضلاً عن الاكتشافات الأثرية المهمة التي تم الإعلان عنها.

مدبولي يتابع موقف التعامل مع السيول التي تعرضت لها أسوان

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء مستجدات موقف التعامل مع السيول التي تعرضت لها محافظة أسوان مؤخراً، مشيراً إلى أن المنازل التي تأثرت من جراء سقوط الأمطار بكثافة كانت مبنية من الطوب اللبن، وتقع في مخرات السيل، مؤكدا على أن الدولة بكل أجهزتها تعاملت مع هذا الحدث بمنتهى السرعة، للتخفيف من آثاره، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء في مخرات للسيول

وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء في الأماكن المقررة كمخرات للسيول، مشيرا إلى وجود وحدات سكنية متاحة ومبنية في منطقة العلاقي، سيتم العمل على رفع كفاءتها فقط، بحيث تكون جاهزة لتسكين الأهالي المضارين من حدوث السيول التي وقعت مؤخراً، منوهاً إلى ضرورة سرعة نقل هؤلاء الأهالي إلى تلك الوحدات، والعمل على دعم جهود المحافظة لضمان تنفيذ ذلك.

من جهة أخرى، تناول رئيس الوزراء ما قام به من زيارات مؤخراً شملت محافظتي الوادي الجديد، والسويس، والتي رافقه خلالها عدد من الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها في عدد من القطاعات، والتعرف على أرض الواقع على أي تحديات من الممكن أن تواجه تنفيذ تلك المشروعات، للعمل على حلها، بما يسهم في سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها، موجهاً الشكر للمحافظين على ما لمسه من جهود مبذولة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية.