القوى العاملة تؤكد حضور العاملين بها بشهادة تلقي لقاح كورونا

تستمر وزارة القوى العاملة لليوم الثاني على التوالي في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بشأن حظر دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية وغيرها من الحضور إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبدأت وزارة القوى العاملة من أمس الأول بمتابعة حضور العاملين لديوان الوزارة بشهادة تلقي لقاح كورونا، وعدم السماح بدخول غير متلقي اللقاح، فضلا عن متابعة القرار وتنفيذه في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بتقديم شهادة التطعيم أو ما يفيد بوجود عذر طبي يمنعه من الحصول عليه، وإلا سيتطلب الأمر تقديم الموظف مسحة كل 3 أيام تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا.

القوى العاملة تناشد العاملين بضرورة تلقى اللقاح

وناشدت الوزارة العاملين بها وبمديريات القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة ممن لم يحصلوا على تطعيم فيروس كورونا، بضرورة التوجه إلى أقرب وحدة صحية لهم للحصول على التطعيم، حماية لهم ولأسرهم وزملائهم، والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس في البلاد.

يذكر أن الوزارة تنفذ عملية تلقى اللقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للعاملين بالديوان العام والمديريات التابعة لها، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.