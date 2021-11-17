جامعة الأزهر تستعرض الإصدار التجريبي للكتاب الإلكتروني

نظمت جامعة الأزهر، ورشة عمل بشأن عرض الإصدار التجريبي للكتاب الإلكتروني التفاعلي، في إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمي، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات،.

وتضمنت ورشة العمل عرضًا لتطبيق الكتاب الإلكتروني، الذي ستوفره الجامعة لطلابها خلال الأيام المقبلة مجانًا، من خلال متجر «جوجل».

خطوات ناجزة نحو التحول الرقمي

وأوضح المركز الإعلامي لـ جامعة الأزهر، أن الجامعة اتخذت عدة خطوات نحو التحول الرقمي، في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

معرض الكتاب

في سياق منفصل، افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في وقت سابق، افتتح معرض الكتاب الذي يقام في كلية الدرسات الإسلامية والعربية للبنات، خدمة لطالبات الجامعة، بالتعاون مع الهيئة المصريّة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، وتستمر فعالياته على مدار أسبوعين.

وأكد «المحرصاوي»، حرص الجامعة، على افتتاح مثل هذه المعارض؛ بهدف التيسير على الطلاب والطالبات من خلال معارض، تضم عديدًا من الكتب القيمة بتخفيضات كبيرة.