مصر تصعد للمركز 39 عالميا في تصنيف «USNews» لأعلى 78 دولة بجودة التعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 78 دولة في جودة التعليم، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

«هارفارد» تشيد بمستوى «بنك المعرفة المصري»

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّ جامعة هارفارد أشادت بمستوى بنك المعرفة المصري، وتعامل مصر في قطاع التعليم مع جائحة كورونا.

وفي هذا السياق، ذكر موقع USNews، أنّ تصنيف أفضل الدول حول العالم لعام 2021 في مجال التعليم، جاء بناءً على دراسة مسحية عالمية، اعتمدت على مدى قدرات وجودة نظم التعليم العام في الدول محل الدراسة.