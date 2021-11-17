رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر تصعد للمركز 39 عالميا في تصنيف «USNews» لأعلى 78 دولة بجودة التعليم

جامعة هارفارد تشيد بمستوى بنك المعرفة المصري

كتب:

الوطن
03:39 م | الأربعاء 17 نوفمبر 2021
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 78 دولة في جودة التعليم، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

«هارفارد» تشيد بمستوى «بنك المعرفة المصري»

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّ جامعة هارفارد أشادت بمستوى بنك المعرفة المصري، وتعامل مصر في قطاع التعليم مع جائحة كورونا. 

وفي هذا السياق، ذكر موقع USNews، أنّ تصنيف أفضل الدول حول العالم لعام 2021 في مجال التعليم، جاء بناءً على دراسة مسحية عالمية، اعتمدت على مدى قدرات وجودة نظم التعليم العام في الدول محل الدراسة.

 

اقرأ المزيد:

«التعليم» تطالب بكشوف رسمية عن الطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية

وزير التعليم لـ«الوطن»: إعلان آليات امتحان رابعة ابتدائي خلال أيام

وزير التعليم لـ«الوطن»: لم نعلن مطلقا عقد امتحانات تجريبية لأولى ثانوي

طارق شوقي يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة سبل التعاون لتطوير التعليم

وزير التعليم: تعليم الملكية الفكرية للأطفال يساعد على تنمية المجتمع