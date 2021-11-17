وزير التعليم لـ«الوطن»: إعلان آليات امتحان رابعة ابتدائي خلال أيام

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الوزارة لم ترسل آليات امتحانات الصف الرابع الابتدائي إلى المدارس بعد، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ إعلانها خلال أيام قبل امتحان ديسمبر.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ وضع آليات محددة خاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي، تهدف إلى مزيد من توعية المعلمين بالمسار الذي سيتحركون من خلاله عند وضع هذه الامتحانات، وطريقة إعدادها وصياغتها، بشكل يتلاءم مع متطلبات التقويم الجديدة، التي تعتمد على قياس الفهم والمهارات ونواتج التعلم.

لا امتحانات شهرية للصفوف الأولي

وبالنسبة لامتحانات الصفوف الأولي، قال وزير التعليم، أنَّه لن يتمّ عقد أي امتحانات شهرية لطلاب الصفوف الأولى، ابتداءً من مرحلة «kg1»، وحتى الصف الثالث الابتدائي، طبقًا لأدوات التقييم في نظام التعليم الجديد المعروف بـ«2.0»، التي تقوم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب.

وعن عقد امتحانات تجريبية للصف الأول الثانوي، قال شوقي، إنَّه لم يصدر أي قرارات أو تعليمات للمدارس، بعقد امتحانات تجريبية للصف الأول الثانوي، موضحًا أنَّه لم يتمّ الإعلان عن عقد امتحانات تجريبية لأولى ثانوي مطلقًا.

أدوات التقييم للصف الرابع الإبتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم، أدوات التقييم للصف الرابع الابتدائي، التي ستكون عن طريق ما يلي:

1- الاختبارات تنقسم إلى 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد وهي كالتالي:

الاختبار الأول يأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة، والثاني يستهدف أجزاءً المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، والأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.

2- المهام الأدائية.

3- المواظبة على الحضور.

4- تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر.

5- تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.