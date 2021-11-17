«التعليم» تطالب بكشوف رسمية عن الطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بأنه تم إرسال فاكس رسمي بتاريخ 4 أكتوبر 2021 بشأن صدور القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021 الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات مقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب، والإجراءات الواجب إتباعها لتسجيل ومراجعة بيانات الطلاب أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم، وكذلك بيانات الطلاب المعافين من المصروفات الدراسية طبقاً للفئات الواردة بالقرار.

وشددت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، بضرورة قيام مسؤولي وحدات المعلومات بالمدارس باستكمال إجراءات تسجيل ومراجعة بيانات الطلاب أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم وكذلك بيانات الطلاب المعافين من المصروفات المدرسية، وأن تطبع كشوف بيانات أبناء العاملين والفئات المعفاة من المصروفات الدراسية، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد خصصياً لذلك.

التعليم تؤكد الدقة في تسجيل ومراجعة بيانات الطلاب

وأكدت الوزارة على ضرورة استيفاء كافة التوقيعات واعتماده من مدير المدرسة وتسليم الكشوف إلى الإدارة التعليمية قسم شؤون الطلاب، وضرورة التأكيد على تحري الدقة والحذر في تسجيل ومراجعة هذه البيانات لعدم تعرض المسؤولين بالمدارس للمسائلة القانونية في حالة وجود أي خطأ.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قررت تسليم الطلاب الكتب المدرسية بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول تسهيلاً على أولياء الأمور، موضحاً أن الوزارة خصصت رابطا إلكترونيا يمكن للطلاب سداد المصروفات من خلاله.

«شوقي»: لا صحة لإلغاء حافز التطوير لرياض الأطفال

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بتسليم الكتب المدرسية للطلاب المعفيين من سداد المصروفات الدراسية، مشيراً إلى أنه لا صحة لإلغاء حافز التطوير لرياض الأطفال والصفوف الأولى والصف الرابع الابتدائي، واصفاً هذه المعلومات بأنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الالتفات لها.