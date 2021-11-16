وزير التعليم لـ«الوطن»: لم نعلن مطلقا عقد امتحانات تجريبية لأولى ثانوي

يتساءل الكثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي، عن حقيقة عقد امتحانات تجريبية لأولى ثانوي، للتدريب على نظام الأسئلة والتابلت، وفتح واستخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت، دون أية مشكلات أو معوقات فنية، قبل امتحانات نصف العام، والتي تنطلق منتصف يناير المقبل، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2021- 222، والمعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

شوقي: لم نعلن مطلقا عقد امتحانات تجريبية لأولى ثانوي

وتواصلت «الوطن» مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد أنه لم يصدر أي قرارات أو تعليمات للمدارس، بعقد امتحانات تجريبية للصف الأول الثانوي، قائلاً: لم نعلن عقد امتحانات تجريبية لأولى ثانوي مطلقا.

لا تعقد امتحانات شهريا للصفوف الأولى

وعن عقد امتحانات شهريا للصفوف الأولى في مرحلة رياض الأطفال والابتدائية، قال وزير التعليم، أنه لن يجرى عقد أي امتحانات شهرية لطلاب الصفوف الأولى، ابتداءً من مرحلة «kg1»، وحتى الصف الثالث الابتدائي، طبقًا لأدوات التقييم في نظام التعليم الجديد المعروف بـ«2.0»، التي تقوم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب.

مواعيد امتحانات نصف العام والثانوية العامة

حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021، مواعيد امتحانات النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية، طبقا للخريطة الزمنية، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- تعقد امتحانات نصف العام الدراسي 15 يناير.

-تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

- يوم السبت 11 يونيو امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

- يوم السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

- يوم السبت 11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.

- تعقد الامتحانات الشفهية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.