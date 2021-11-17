وزيرة الهجرة: تعاون أجهزة الدولة ساهم في إنجاح «مراكب النجاة»

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ أجهزة الدولة كافة تعاونت لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، ما أسفر عن نجاح مصر في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشددة على أنّ الجميع في مصر يعمل من أجل هدف واحد في الجمهورية الجديدة، وهو الارتقاء بحياة المصريين على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في ندوة «توعية الشباب المستهدفين والحد من الهجرة غير الشرعية»، بحضور والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حيث نُظمت الندوة بالتعاون بين وزارتي الهجرة والشباب والرياضة ومحافظة الدقهلية، خلال زيارة وزيرة الهجرة إلى محافظة الدقهلية، لاستكمال الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

فيلم تسجيلي عن «مراكب النجاة»

وشهدت الندوة إذاعة الأغنية الرسمية لـ«مراكب النجاة»، وعرض فيلم تسجيلي عن المبادرة الرئاسية، التي تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في قالب فني مميز.

من جانبها، وجّهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، الشكر للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتعاونه في تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة في الدقهلية، والتي تعد المحطة السادسة ضمن المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث تم العمل خلال الأسبوع الماضي على الترتيب لبدء تنفيذ فعاليات المبادرة، ومن بينها الاستعداد لبرامج التوعية وكذلك بدء تدريب وتأهيل شباب المحافظة.

أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بوجودها في محافظة الدقهلية، التي خرجت منها شخصيات عظيمة أثرت حياة المصريين، ومنهم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وأضافت مكرم، أنّ الدقهلية ستستمر في إنجاب مثل هذه الشخصيات البارزة: «لعلّ وجودنا اليوم يمثل استكمالا للجهود المبذولة في سبيل تطوير قرى المحافظة من خلال مبادرة حياة كريمة، ومبادرة مراكب النجاة، التي تستهدف حماية شبابنا من المجهول والعمل على تدريبهم وتأهيلهم حتى يصبحوا مستعدين لمستقبل أفضل بانتظارهم».

جهود الرائدات الريفيات في «مراكب النجاة»

وأوضحت أنّ وزارة الهجرة تعمل على تنفيذ المبادرة بالتوعية وتوفير فرص آمنة بديلة للشباب، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وبينها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات المختلفة، وكذلك التعاون مع المجلس القومي للمرأة، من خلال حملات طرق الأبواب التي تساهم في عمليات التوعية المستمرة بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنّ جهود الرائدات الريفيات، ساعدت المبادرة في الوصول إلى الشرائح المستهدفة.

إشادات عالمية بتصدي مصر للهجرة غير الشرعية

وتابعت أنّ العالم يشيد بنجاح الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وانعكس ذلك من خلال تقدير الدول المشاركة بمؤتمر باريس الأخير في ظل مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر، والجميع يلحظ دور مصر المحوري في التصدي لهذه الظاهرة، ما يجعلنا أكثر إقداما لبذل مزيد من الجهد لحماية شبابنا من خطر الهجرة غير الشرعية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أهمية الاستفادة من المركز المصري الألماني لعمل تدريبات في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والذي عمل منذ بداية الأسبوع لتدريب الشباب على عدد من المجالات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل، طبقا لاحتياجات الأسواق الأجنبية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بجانب تنظيم القافلة الطبية «نور حياة» لصالح القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية من منطلق بناء الإنسان صحيا، معربة عن شكرها لمؤسسة «حياة كريمة» على ما يتم بذله من جهود للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية لملايين المصريين في جميع قرى الريف المصري.

«ولادنا غاليين علينا»

من جانبه، رحب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمناسبة انعقاد فعاليات مبادرة «مراكب النجاة» في محافظة الدقهلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذها في المحافظات المصرية برعاية ودعم ومساندة وزارة الهجرة، ليعلن الرئيس لكل المصريين بهذه المبادرة أن «ولادنا غاليين علينا».

وأضاف أنّ الدقهلية كانت في مقدمة المحافظات التي حرصت على التفاعل الفوري مع المبادرة، بالتعاون والتنسيق مع فريق العمل المسؤول في وزارة الهجرة، حيث عقدت عدة لقاءات مع الجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة، لتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تستهدف نجاح المبادرة بالمحافظة، حيث تم على مدار الأيام الماضية عقد لقاءات مع الشباب للتوجيه والإرشاد المهني وتعريفهم بمهارات البحث عن العمل، والمهارات الشخصية في بيئة العمل، وكيف تبدأ مشروعك المتناهي الصغر.

وتابع المحافظ: «جرى إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل استمارة للراغبين من الشباب في التدريب وحضور الجلسات العمل، ويأتي ذلك كله في إطار توفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية، حيث تقدم المبادرة التوعية والتدريب والتأهيل للشباب حتى يصبحوا مستعدين لسوق العمل الداخلي والخارجي، إضافة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب»، مثمّنا حرص وزارة الهجرة على علاج أسباب الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني بالدقهلية.

وقدّم المحافظ الشكر والتقدير والعرفان، للرئيس عبدالفتاح السيسي، على المبادرة الإنسانية التي تؤكد حرصه على أبنائنا من الشباب، فالأبناء هم أغلى ما لدينا، ومسؤوليتنا حماية أولادنا في كل مكان، ويجب علينا حماية أولادنا من تجار الهجرة غير الشرعية والحفاظ عليهم من المجهول.

كما وجّه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على مواصلتها الدعم والمساندة لمبادرة مراكب النجاة، والتي تمد يدها لكل الشباب المصري الراغب في الهجرة، وتابع: «أقول لأبنائنا من الشباب نريد منكم العمل وبذل الجهود لتنمية مهاراتكم لتجدوا فرصة أفضل، بديلا عن الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياتكم للخطر ولتحقيق الحياة الكريمة لكم ولأسركم».

وفي نهاية الندوة، تبادل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الدروع التذكارية تكريمًا لجهود كل منهما.