القضاء الإداري يرفض دعوى وقف انتخابات النادي الأهلي  

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قبل قليل، برفض الدعوى المقامة من محمد ثابت محمد عثمان، عضو النادي الأهلي، التي طالب فيها بوقف انتخابات مجلس إدارة النادي المقرر إقامتها يومي 25 و26 نوفمبر الحالي، وإلغاء رسوم الترشح التي أقرها مجلس الإدارة بالمخالفة للائحة النادي، التي لم تتضمن فرض أي رسوم على عملية الترشح.

وحملت الدعوى رقم 5374 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفتهم.

موقف انتخابات نادي الزمالك

وكانت ذات المحكمة أصدرت حكما قبل قليل، قضت فيه برفض الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمرشح المحتمل على مقعد رئيس نادي الزمالك، التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، بوقف قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي.