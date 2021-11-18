كيفية تركيب الحنفيات الموفرة للمياه بشكل بسيط وأسعارها

قال متى بشاي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن الحنفيات الموفرة للمياه تغزو الأسواق بشكل كبير وهناك جدية من الدولة لتوفيرها، حيث تقوم برفض الشحنات الاستيرادية التي لا تحتوي على المواصفات الخاصة بالحنفيات المرشدة للمياه.

وأوضح بشاي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شكل الحنفية الموفرة للمياه هي حنفية عادية يوجد بداخلها فلتر صغير بلاستيك يرشد استهلاك المياه من 30 لتر إلى 7لتر في الدقيقة، وتحتوي هذه الحنفيات على تكنولوجيا القطع الموفرة للمياه، وهي وسيلة حديثة بسيطة وسهلة الفك والتركيب.

أسعار الحنفيات الموفرة للمياه

وأشار أن أسعارها تختلف وفق الجودة، حيث تراوحت الأسعار بين 5 جنيها و35 جنيها.

ولتركيب المرشد «الفلتر» في صنبور المياه يتم إتباع التالي:

1- القيام بفك فوهة الصنبور القديم

2- تركيب الفلتر وتثبيته بشكل جيد وبحسب البيانات الموضحة على كيس التغليف

3- تركيب الفلتر في الصنبور ذو السنة الداخلية

4- يتم جذب راس المرشد أو رفعة للحصول على أشكال تدفق المياه

مميزات الحنفيات الموفرة للمياه

إجمالي التوفير في اليوم 15 لتر لكل فرد خمس استخدامات يومية 95,3 جالون في اليوم.

معدل التوفير في السنة 1440 جالون وهي تساوي 475,5 متر مكعب.

أماكن بيع الحنفيات في المحافظات

وأوضحت الهيئة العامة للتصنيع، أن القطع الموفرة للمياه متواجدة في محافظة القاهرة بمعارض ومنافذ الإنتاج الحربي وهي: «في معرض التحرير، ومعرض رمسيس، ومعرض روكسي، ومعرض جسر السويس».

وفى محافظة الجيزة يتم بيعها في معرض الإنتاج الحربى في «عمارات الضباط بمزرعة الهرم، ومعرض السلع المعمرة، ومعرض الإلكترونيات، ومعرض الاستانليس، ومعرض الألومنيوم».

وفي محافظة القليوبية يتم البيع في معارض الإنتاج الحربى بـ«شبرا الخيمة ومعارض الإنتاج الحربى ببنها، ومعرض الإنتاج الحربى بطنطا، ومعارض الإنتاج الحربى بدمنهور».

كما توجد في الإسكندرية يتم البيع «بمعرض الإنتاج الحربى بلوران (شارع فؤاد) ومعرض مصطفى كامل (عمارات الضباط) ومعرض طريق الحرية، وعبر قطاعات التسويق والمعارض بمدينة نصر».

ويجرى توزيع القطع الموفرة عبر 7 منافذ بشبرا والعاشر من رمضان وبنها وشبرا المظلات والبالون، تحمل اسم منافذ بنها للصناعات الإلكترونية.