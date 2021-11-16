وزير الإنتاج الحربي يعود إلى الوطن بعد زيارته لمعرض «دبي للطيران 2021»

عاد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أرض الوطن، بعد لنتهاء زيارته لمعرض «دبي للطيران 2021»، المقام خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الحالي بمطار آل مكتوم الدولي في إمارة دبي.

توطين ونقل التكنولوجيا

وكان وزير الدولة للإنتاج الحربي، أشاد بحسب بيان عنه، بتنظيم المعرض وعمق العلاقات (المصرية - الإماراتية)، كما أشاد بما اطلع عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات والجهات المشاركة بالمعرض، معربا عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات.

ودعا الوزير مرسي، خلال مشاركته في فعاليات المعرض، العديد من الشركات المشاركة إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي، للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب، وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما وجّه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة في معرض EDEX 2021 المقرر إقامته بمصر في الفترة من 29/11 حتى 2/12/2021.