«خبير» يكشف طريقة معرفة الجبنة الصالحة من الفاسدة في السوبر ماركت

تعد الجبنة من الوجبات الأساسية على المائدة المصرية، وذلك بسبب القيمة الغذائية التي تمنحها إلى جسم الإنسان بالإضافة إلى سهولة وسرعة تحضيرها، ولكن يجب عليك عند شراء الجبنة من المحلات التأكد من جودتها بجانب التأكد من سلامتها وخلوها من أي مسببات للأمراض، وخلال الفترة الأخيرة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من الجبنة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، ويمثل تناول الجبنة الفاسدة خطورة على حياة الإنسان، وخلال السطور التالية يستعرض لكم «الوطن» كيف تستطيع التفريق بين الجبنة الفاسدة والصالحة.

الفرق بين الجبنة الفاسدة والصالحة

وقال الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، إن هناك العديد من العلامات التي يمكن من خلالها التفرقة بين الجبنة الفاسدة والصالحة، فعلي سبيل المثال الجبنة الرومي الفاسدة تظهر عليها فطريات بيضاء أو خضراء اللون، أما الصالحة فلا يكون عليها أي فطريات.

وتابع نزيه أنه يمكن معرفة الجبنة البيضاء الفاسدة من خلال علامتين، الأولى أن تكون عليها طبقة رقيقة ممزقة والثانية يكون لونها مائلا إلى الاصفرار، وفيما يخص الجبنة الجافة مثل «الرومي، الفلامنك، الشيدر»، تكون علامات الفساد على صورة عفن إما أزرق أو أصفر أو أخضر، وفي بعض الحالات قد تتحول الفطريات إلي بودرة سوداء داكنة.

نزيه: «فساد الجبنة لا يعني ضررًا»

وأشار رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية خلال حديثه لـ«الوطن» أن فساد الجبنة لا يعني ضررا، فهناك فرق بين فساد الجبنة وتلوثها، ويقصد بالفساد في الجبنة هو تغير في الصفات الطبيعية مثل تحول الحليب إلى زبادي، أما التلوث فهو وجود مسببات الأمراض».

وأوضح نزيه أن هناك أعراضًا تسبب التسمم الغذائي في حالة تناول الشخص أكلا فاسدا وهي: «قيء، إسهال، سخونة، ألم في البطن»، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى فقدان الوعي، مؤكدا أن «التسمم الغذائي يسبب جفافا شديدا بالجسم أو اضطراب في معادن الجسم، نتيجة الإسهال المتكرر والقئ والشعور بالغثيان، وبالتالي فقدان الوعي، ولازم نتصل بالإسعاف فورًا».