كواليس مشهد استشهاد محمد مبروك بـ«الاختيار 2»: صحابه حكوا التفاصيل

ووثق مسلسل «الاختيار 2» في حلقته التاسعة استشهاد المقدم البطل محمد مبروك، ولاقت تلك المشاهد تعاطفًا كبيرًا وتأثيرًا في نفوس المشاهدين، خاصة أن صديقه الضابط الخائن محمد عويس باع تحركاته لجماعة الإخوان الإرهابية مقابل المال، على الرغم من حب «مبروك» له وقربه منه.

كواليس تصوير مشهد استشهاد المقدم مبروك

ويكشف نادر ناجح، مساعد مخرج مسلسل «الاختيار 2»، كواليس تصوير مشهد استشهاد المقدم محمد مبروك، قائلا إنه استغرق ليلة كاملة بدأت منذ بداية الليل إلى سطوع ضوء النهار؛ للتصوير في نفس توقيت استشهاد المقدم البطل في الحقيقة، لافتًا إلى أنهم قدموا أكبر جهد لتوصيل الحلقة، ووثق مشهد الاستشهاد ما حدث في الواقع، وتوصيل ذلك الشعور والإحساس لأسرته وزملائه والجمهور.

تنفيذ مشهد استشهاد محمد مبروك نُفذ بشكل واقعي وبسيط وبإحساس، ما جعله يصل إلى قلوب الجميع ويتأثرون به، حسبما ذكر «ناجح» في حديثه مع «الوطن»، مضيفًا أن المخرج بيتر ميمي أبدع في تنفيذ المشرع، وكذلك الفنان إياد نصار الذي أوصل الشعور الحقيقي للمشاهدين، إذ أن الحلقة جرى تصويرها وتسليمها في الأيام الأولى من المسلسل لأنها ضمن الحلقات العشر الأولى.

أصدقاء الشهيد كلمة السر في خروج المشهد مماثلا للحقيقة

واستعان فريق عمل مسلسل «الاختيار 2» بعدد من شهود العيان والضباط المقربين من الشهيد الذين تواجدوا في مكان استشهاده خلال اللحظات الأولى؛ لتوثيق ما حدث بشكل مطابق للحقيقة، بحسب مساعد المخرج: «كانوا معانا لحظة بلحظة وحكولنا كل التفاصيل»، لافتًا إلى أن ذلك كان كلمة السر في خروج المشهد بهذا الشكل الذي جعل الجمهور يتأثر به، خاصة في تفصيلة أن صديقه من غدر به: «دي تفصيلة مبتتصدقش في الدراما فإنها تكون حقيقة كانت صدمة للجمهور».

وكان الشهيد البطل محمد مبروك على رأس قائمة اغتيالات جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة وأنه كان المسؤول عن قضية التخابر ضد الوطن واقتحام السجون، والتي كان المتهم الرئيسي بها المعزول محمد مرسي وقيادات الجماعة الإرهابية.