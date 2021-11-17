وزيرة الهجرة ومحافظ الدقهلية يتفقدان قافلة «نور حياة»

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، القافلة الطبية «نور حياة»، بتنظيم مؤسسة «صناع الخير»، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بقرية «بساط كريم الدين»، إحدى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بالمحافظة، لإجراء الكشف الطبي للعيون على المواطنين الأولى بالرعاية، وتوفير العلاج والنظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء مجاناً.

وزيرة الهجرة تزور الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إلى محافظة الدقهلية ضمن حملات التوعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

وخلال زيارتها لمحافظة الدقهلية، وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عميق شكرها لمؤسسة «صناع الخير» وجميع القائمين على القافلة الطبية «نور حياة»، على ما تم بذله من جهد في سبيل تقديم خدمة طبية مجانية لصالح أهالي قرية «بساط كريم الدين»، التي تأتي في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

استراتيجية بناء الإنسان في عهد الجمهورية الجديدة

وأكدت وزيرة الهجرة أن تنظيم القافلة الطبية يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان في عهد الجمهورية الجديدة، وهو ما تدعمه المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، في المحافظات الأكثر تصديراً لهذه الظاهرة.

نشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

تأتي الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كلف وزارة الهجرة بتنفيذ مبادرة «مراكب النجاة»، خلال توصيات منتدى شباب العالم نهاية 2019 بشرم الشيخ، وتتم خطة عمل وزارة الهجرة لتنفيذ المبادرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتشمل المبادرة توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية، لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل، وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة، عقب نجاح التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدراج «مراكب النجاة» كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وتخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.