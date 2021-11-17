في خطوات سهلة.. إزاي تشغلي الغسالة والتلاجة وتوفري في الفاتورة؟

كشفت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن الاستخدام الأمثل لعدد من الأجهزة الكهربائية الأكثر استخداما بالمنزل، بهدف تخفيض قيمة فاتورة الاستهلاك والبعد عن الإسراف المنهي عنه، إضافة إلى المشاركة الفعالة مع الشركة لاستمرار الخدمة الكهربائية بالكفاءة المطلوبة عن طريق تخفيض الأحمال الزائدة على محطات وشبكات الكهرباء.

كيف ترشد استهلاك أكبر قدر من الطاقة عند استخدام الغسالات؟

وأشارت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن الغسالات والمجففات من الأجهزة المنزلية المهمة التي تستهلك قدرا من الطاقة الكهربائية، ويمكن تقليل الطاقة الموجهة لها باتباع النصائح التالية:

- تشغيل الغسالة بحمولتها الكاملة من الملابس

- نشر الغسيل تحت الشمس بدلاً من استخدام المجفف الكهربائي

- معرفة التكاليف التقريبية للتشغيل السنوي للغسالة قبل شرائها

9 خطوات للتعامل بالشكل الأمثل مع أجهزة الثلاجات والديب فريزر

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء 9 خطوات للتعامل بالشكل الأمثل مع أجهزة الثلاجات والـ«ديب فريزر» لتوفير الفاتورة كالتالي:

- التأكد أن الثلاجة تعمل بكفاءة

- نظافة ملف المكثف الموجود في ظهر الثلاجة

- إحكام غلق الباب وعدم فتحه بدون داعٍ وإغلاقه بسرعة بعد فتحه لضمان عدم تسرب الهواء البارد خارجها

- ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأشياء سريعة وسهلة

- إذابة الثلج من حين لآخر بحيث لا يزيد سمكه عن ربع بوصة

- وضع الأشياء مرتبة داخل الثلاجة مع ترك مسافة من الفراغ لحركة الهواء حول الطعام.

- وعلى العكس بالنسبة للفريزر فيفضل أن يكون ممتلئ تماماً، وعند الضرورة يمكن ملء الفراغ بأكياس ممتلئة بالماء

- فصل التيار الكهربائي عن الثلاجة في حال مغادرة المنزل لفترة تزيد عن الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحا

- معرفة التكاليف التقريبية للتشغيل السنوي للثلاجة قبل شرائها

- استخدام مبرد مياه (كولمان) للشرب صيفا، لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة