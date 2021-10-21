تطبيق معرفة قيمة فاتورة الكهرباء «احسب فاتورتك» وأهم خدماته

يبحث قطاع كبير من المواطنين عن تطبيق معرفة قيمة فاتورة الكهرباء، الذي يمكنهم من حساب القيمة التي استهلكوها، حتى أنه تصدر محركات البحث عبر شبكة الإنترنت، كونه يوفر الوقت والجهد في الذهاب للشركات لمعرفتها، فضلا عن أن من خلاله يمكن معرفة الاستهلاك الحقيقي للكهرباء.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» تفاصيل تطبيق معرفة قيمة فاتورة الكهرباء وكيفية تحميله، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تطبيق معرفة قيمة فاتورة الكهرباء «احسب فاتورتك»

ويستطيع المواطنون حاملو الهواتف التي تدعم خاصية «أندرويد» تحميل تطبيق معرفة قيمة فاتورة الكهرباء «احسب فاتورتك» من خلال «جوجل بلاي»، أو «بلاي ستور».

وفي حال أراد المواطن معرفة قيمة فاتورة الكهرباء، فكل ما يفعله هو وضع قراءة عداد الكهرباء الفعلي وفاتورة الكهرباء الخاصة به، ليحسب التطبيق صحة الفاتورة من عدمها.

كما يقدم التطبيق وفق جهاز تنظيم مرفق وحماية المستهلك، مجموعة من الخدمات التي تساعد المستهلك على معرفة كيفية حساب فاتورة الكهرباء والشرائح المختلفة لها بجانب تقديم أهم الارشادات والنصائح الخاصة بترشيد الكهرباء في صورة مبسطة، تمكن المستهلك الاستفادة من تلك الخدمات في دقائق قليلة.

الخدمات التي يقدمها تطبيق «احسب فاتورتك»

- معرفة قيمة فاتورة الكهرباء والشريحة التى تحتسب بها الفاتورة.

- كيفية احتساب الفاتورة ومراجعتها.

- تقديم عدد من النصائح والإرشادات التى تمكن المواطن من الترشيد فى الكهرباء وبالتالى التوفير فى قيمة الفاتورة.

- التنبيه بضرورة الترشيد وخفض الأحمال فى حالة الدخول فى شريحة أعلى.

- عرض أسعار الكهرباء والتعريفة والشرائح المختلفة للإستهلاك سواء كانت المنزلية او التجارية.

تطبيق «احسب فاتورتك»

وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في 18 أكتوبر الجاري، عن إطلاق تطبيق جديد باسم «احسب فاتورتك»، موضحا أن التطبيق متاح بشكل مجاني من خلال «جوجل بلاي وبلاي استور»؛ ويقدم مجموعة من الخدمات التي تساعد المستهلك على معرفة كيفية حساب فاتورة الكهرباء فضلا عن بعض النصائح والإرشادات.