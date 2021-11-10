مصدر: انخفاض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء في نوفمبر

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قيمة فواتير شهر نوفمبر الجاري التي يجرى تحصيلها حاليًا من قبل محصلي شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، شهدت انخفاضًا في قيمة استهلاك الطاقة للمشتركين عن الـ5 أشهر الماضية، بسبب انخفاض عدد ساعات تشغيل الأجهزة الكهربائية بالمنازل لمواجهه حرارة الصيف المرتفعة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن المشتركين كانوا يستخدمون أجهزة التكييفات والمراوح خلال فصول الصيف الخمسة بمعدلات مرتفعة قد تصل في بعض الأحيان إلى 11 ساعه يوميًا، ما أدى إلى ارتفاع قيمة استهلاك الفواتير الشهرية خاصة أن زيادة الاستهلاك واكبت الزيادة في شرائح محاسبة الاستهلاك بالتزامن مع أول أغسطس الماضي.

متوسط استهلاك التكييف المركزي 1450 كيلو وات ساعه /شهر

واستعرض المصدر متوسط استهلاك التكييف للحجرة الواحدة يصل إلى 1000 وات في الساعة ويتراوح ما بين 2000 إلى 5000 وات، في حالة لو كان التكييف مركزي فيما يبلغ متوسط استهلاكه للكهرباء بمعدل 1450 كيلووات لكل شهر، لافتا الي أن التكييف 16 قدم تترواح حدود استهلاك الكهرباء الشهري له بين 87.5 إلى 55.5 كيلووات/ ساعة.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة 2021 /2022

وأضاف المصدر أن شركات توزيع الكهرباء بدأت تطبيق الزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك للعام المالي الجديد 2022/2021، مع بداية أول شهر يوليو الماضي للعدادات مسبوقة الدفع، وفي أول أغسطس لفواتير استهلاك العدادات التقليدية بالمنازل وهي:

- الشريحة الأولى وتكون من «صفر إلى 50 كيلو وات» 48 قرشًا.

- الشريحة الثانية من «51 إلى 100 كيلو وات» 58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة من «صفر حتى 200 كيلو وات» 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من «201 إلى 350 كيلو وات» 106 قرشًا.

- الشريحة الخامسة من «351 إلى 650 كيلو وات» 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة من «651 إلى ألف كليو وات» 140 قرشا.

- الشريحة السابعة من «صفر إلى أقل 1000 كيلو وات» 128 قرشًا.

- ومن «صفر لأكثر من 1000 كيلو وات» 145 قرشًا.